Mühendis atanabileceken memur olarak atandı, 2 sene sonra dava açtı, kaybetti
|05 Kasım 2020 11:42
|+Aa- Yazdır
Hava Kuvvetleri Komutanlığında subay olarak görev yapmakta iken bu görevinden istifa ederek, 15/10/2012 tarihinde bir belediyesine memur olarak atanan davacı söz konusu atamanın düzeltilerek mühendis kadrosuna atanması ve maaş farkından doğan mağduriyetinin giderilmesi talebiyle yapılan 11/08/2014 günlü başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açmıştır.
Yerel mahkemece olayda süre aşımı olduğu gerekçesi ile dava reddedilmiştir.
Danıştay; 15/10/2012 tarihinde davalı idare bünyesine memur olarak atandığı ve aynı gün göreve başladığı dikkate alındığında, bu işleme karşı 16/10/2012 tarihinde işlemeye başlayan altmış günlük dava açma süresi geçtikten çok sonra (yaklaşık iki yıl sonra) bu atamanın düzeltilmesi istemiyle yapılan başvurunun süre aşımı nedeniyle reddeden mahkeme kararını onadı
T.C.
DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE
Esas : 2020/292
Karar : 2020/1364
Tarih : 05.03.2020
TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...
KARŞI TARAF (DAVALI): ...
VEKİLİ : ...
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; Hava Kuvvetleri Komutanlığında subay olarak görev yapmakta iken bu görevinden istifa ederek, 15/10/2012 tarihinde ... Belediyesine memur olarak atanan davacı tarafından, söz konusu atamanın düzeltilerek mühendis kadrosuna atanması ve maaş farkından doğan mağduriyetinin giderilmesi talebiyle yapılan 11/08/2014 günlü başvurunun reddine ilişkin 10/09/2014 günlü, ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
... İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 07/10/2015 günlü, E:2015/4029, K:2015/7563 sayılı bozma kararına uyularak verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararla; dava konusu işlemin iptaline; işlem nedeniyle yoksun kalınan özlük ve parasal hakların ödenmesi isteminin kısmen kabulü ile 11/08/2014 - 20/03/2015 dönemi arasına isabet eden parasal hakların idareye başvurulan 11/08/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talep yönünden davanın reddine hükmedilmiştir.
Anılan karara karşı taraflarca temyiz isteminde bulunulması üzerine, Danıştay İkinci Dairesinin 29/11/2018 günlü, E:2018/2245, K:2018/6667 sayılı kararı ile Mahkeme kararı bozulmuş; Mahkemece bozma kararına uyularak temyizen incelenen karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının, 11/08/2014 günlü başvurusu ile 15/10/2012 günlü atama işleminin düzeltilerek mühendis kadrosuna atamasının yapılmasını ve maaş farkından doğan mağduriyetinin giderilmesini talep ettiği dikkate alındığında, bu başvurunun reddine ilişkin işlemin, davacının 15/10/2012 tarihinde memur olarak atanmasına ilişkin işlemden bağımsız bir işlem olarak değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığı, bu sebeple, anılan işleme karşı açılan davada, dava açma süresi hesaplanırken, 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi hükmünün göz önüne alınması mümkün olmayıp, aynı Kanun'un 7. ve 11. maddelerinin uygulanması gerektiği, davacının, 15/10/2012 tarihinde davalı idare bünyesine memur olarak atandığı ve aynı gün göreve başladığı dikkate alındığında, bu işleme karşı 16/10/2012 tarihinde işlemeye başlayan altmış günlük dava açma süresi geçtikten çok sonra (yaklaşık iki yıl sonra) bu atamanın düzeltilmesi istemiyle yapılan, 2577 sayılı Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki, 11/08/2014 tarihli başvurusunun, sona ermiş bulunan dava açma süresini ihya etmeyeceğinin açık olduğu, bu sebeple, süresinde açılmayan davanın esasının incelenmesinin hukuken olanaklı bulunmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : İdare Mahkemesince, yalnızca atama işlemi yönünden hüküm kurulduğu, parasal hak talebi ile ilgili olarak hüküm kurulmadığı, ilk derece mahkemesi kararının, eksik hüküm nedeniyle bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN CEVABI : Dava konusu işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı, davacının temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği yolundadır.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:...sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere 05.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Danıştay'dan 6360 ile devir olan personelin görevde yükselme başvurularına dair önemli karar
25 Eylül 2020 14:05
|Danıştay GYS'de sözlü sınavın tanımını yaptı!
26 Mayıs 2020 10:32
|GYS'deki 7 soruya 7 yıl sonra iptal kararı
16 Mayıs 2020 14:11
|Sözlü sınavda kayıt alınmadı diye dava açılmıştı. İşte Danıştay'ın kararı
28 Ocak 2020 17:33
|MEB görevde yükselmesi sınavı, soru iptali sürecinde, önemli feragat kararı
12 Temmuz 2019 19:43
|Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
11 Haziran 2019 00:05
|Üniversitenin yaptığı görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararı
14 Nisan 2019 00:16
|Görevde yükselmedeki yedek adaylar hangi boş kadrolara atanabilir?
17 Eylül 2018 14:03
|Görevde yükselmede, alt görevde, askerlikte geçen süreler için karar
14 Eylül 2018 00:02
|Boş kadrolardaki vekaletin sona erdirilmesi ve görevde yükselme sınavı açılmasına dair önemli karar
11 Haziran 2018 14:01