Atamama işlemi ve mali haklara dair önemli Danıştay kararı

Kültür ve turizm uzmanı olarak görev yapan davacının, kültür ve tanıtma ataşesi olarak atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi dava etmiştir.

Yerel mahkemece davalı haklı bulunmuş hem işlem iptal edilmiş hem de davacı "yurtdışına atanmış gibi geriye dönük" mali hakları ödenmiştir.

Bu karara karşı yapılan itirazda Danıştay, işlemin iptalini onaylamakla birlikte, mali haklara ilişkin kısmını bozmuştur.

Bu kara üzerine idare mahkemesi; yurt dışı görevine en fazla üç yıl süre ile atanabilecek olan davacının, yurt dışı göreve atamasının yapılmamasına yönelik davalı idare işleminin hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesi üzerine bu göreve atanarak üç yıl süre ile görev yapacağının ve görev süresince bu görevin aylığını alacağının açık olduğu, henüz yurt dışı görevine atanmadığı döneme ilişkin olarak yoksun kaldığı parasal hakların varlığından söz edilemeyeceği gerekçesiyle, davacının yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemi yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay da bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas : 2020/321

Karar : 2020/1365

Tarih : 05.03.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...

VEKİLİ : ...

KARŞI TARAF (DAVALI): ...

VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava; davalı idare bünyesinde kültür ve turizm uzmanı olarak görev yapan davacının, kültür ve tanıtma ataşesi olarak atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 07/04/2015 günlü, .. sayılı işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

... İdare Mahkemesince, Danıştay İkinci Dairesinin 06/04/2017 günlü, E:2016/13213, K:2017/2813 sayılı bozma kararına uyularak verilen ... günlü, E:..., K:...sayılı kararla; dava konusu işlemin iptaline; yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Anılan karara karşı davalı idarece temyiz isteminde bulunulması üzerine, Danıştay İkinci Dairesinin 30/04/2018 günlü, E:2018/673, K:2019/2873 sayılı kararı ile Mahkeme kararının iptale ilişkin kısmı onanmış, kabule ilişkin kısmı ise bozulmuş; Mahkemece bozma kararına uyularak, bozulan kısma yönelik olarak temyizen incelenen karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; 13/01/2007 günlü, 26402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. fıkrasının c) bendinde yer alan; "Yurtdışında sürekli görev süresi en çok üç yıldır ve bu süre uzatılmaz." hükmü uyarınca, yurt dışı görevine en fazla üç yıl süre ile atanabilecek olan davacının, yurt dışı göreve atamasının yapılmamasına yönelik davalı idare işleminin hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesi üzerine bu göreve atanarak üç yıl süre ile görev yapacağının ve görev süresince bu görevin aylığını alacağının açık olduğu, henüz yurt dışı görevine atanmadığı döneme ilişkin olarak yoksun kaldığı parasal hakların varlığından söz edilemeyeceği gerekçesiyle, davacının yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemi yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; Anayasa'nın 125. maddesi gereğince, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu, 2012 yılında yurt dışı göreve atanma hakkı kazandığı halde, idarenin hukuka aykırı işlemi nedeniyle atamasının yapılmadığı, 2012 yılında ataması yapılmış olsaydı, üç yıllık yurt dışı görev süresini tamamlayarak 2015 yılında yurda döneceği ve 2018 yılında yeniden atanma imkanı elde edebileceği, ancak, idarenin hukuka aykırı işlemi nedeniyle tüm bu haklardan mahrum bırakıldığı gibi, ekonomik olarak da zarara uğratıldığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Dava konusu işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı, davacının temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Davalı idare bünyesinde kültür ve turizm uzmanı olarak görev yapan davacının, kültür ve tanıtma ataşesi olarak atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 07/04/2015 günlü, ... sayılı işlemin, hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği ve bu kararın Danıştay tarafından onanarak kesinleştiği dikkate alındığında, hukuka aykırı işlem nedeniyle, davacının yoksun kaldığı parasal kayıpların tazmininin, Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğu, bu sebeple, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere 05.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.