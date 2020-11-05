Dayanışma derneğinde taciz ve şiddet skandalı

Fatih Ahırkapı sahilinde hizmet veren gönüllü sivil toplum kuruluşu Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) kaptanları ve çalışanlarının, yaşları 15 ila 17 arasında değişen eğitim verdikleri kız öğrencilere cinsel istismar, fiziki ve psikolojik şiddette bulunduğu iddia edildi. Derneğin kamp için Şile'ye götürdüğü öğrencilere, küfürler edip fiziki şiddet de bulundukları, çocukların ellerine el bombası ve silah verip tatbikat yaptırdığı, sigara izmariti, yosun ve kumu karıştırıp ekmek arasına koydukları öğrencilere zorla yedirdikleri ileri sürüldü. Bütün gün aç ve susuz bırakıldıktan sonra soğuk suyun içine atılan öğrencilerden biri, bilincini kaybedip fenalaşırken, kumlara gömdükleri küçük çocukların üstüne çıkıp tekmeledikleri öne sürüldü. Geceleri ise kız öğrencilerin çadırlarına giden bir kaptanın cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih Ahırkapı sahilindeki 2015 yılından beri hizmet veren gönüllü sivil toplum kuruluşu Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) taciz iddiaları gündeme geldi. GEDDAD İstanbul'daki liselerde konferanslar vererek, denizcilik sertifikası vermek üzere yaptıkları kampanyayla kendilerini tanıttı. Yaptıkları konferanslar sonrası yüzlerce öğrenci derneğe kayıt oldu. Öğrenciler okul çıkışı dernekte eğitim almaya başladı. Tesisin içinde kantin, uçuş pisti alanı, eğitim odaları ve revir gibi bölümler vardı. Kaptan Umur Z.'nin yaşları 15 ila 17 arasında değişen kızlara uyguladığı taciz, dernekteki fiziki ve psikolojik mobbing öğrencilerin ailelerine, okudukları okullara veya rehberlik servisine şikayet etmesiyle ortaya çıktı.

DERNEKTE SKANDALLAR ZİNCİRİ

Dernekteki kaptanlar denizci kıyafeti giymesi gerekirken iç çamaşırlarıyla geziyor hatta cinsel organlarıyla oynayıp, dalga geçiyordu. İkinci kaptan Enes Y. ise tacizlere göz yumarak, kızlardan bazılarını ellemeye çalışıyordu. Gece eğitimi verip dernekte kalmaları söylenen bazı öğrenciler, okulla alakalı sıkıntılar yaşamaya başladı. Okula gitmekte zorlanıyor hatta öğrenciler sınavlarını kaçırıyordu. Kaptan Umur Z., iddiaya göre küçük kızlara, 'Makyaj yapın, çekici olun dekolte giyinin' şeklinde sözler söyleyip fiziki temaslarda bulunmaya başladı. Yaşanan tacizden rahatsız olan bazı üyeler dernekten ayrıldı. Dernekte ise küçük kızları odasına çağıran kaptan, duvara dayadığı kızlara cinsel saldırıda bulunuyordu.

FİZİKİ SALDIRIDA BULUNMUŞLAR

Kaptan Umur'un sevgilisi Melda G., dernekte bir gün odaya girdiğinde küçük kızla sevgilisi Umur'u gördü. Umur'un çenesine küçük kızın sürdüğü parlatıcı ruj bulaşmıştı. Kendisini zorla öptüğünü Melda'ya anlatmaya çalışan küçük, bir de fiziki saldırıya maruz kaldı. 15 yaşındaki kız saçlarından sürüklendi ve attığı yardım çığlığıyla darptan kurtuldu. Darp edilen küçük kıza, bir de sözleşme imzalatıp dava açması durumunda kuruma tazminat ödeyeceğini taahhüt ettirdi.

ŞİLE'DEKİ KAMPTA İŞKENCE

Geçtiğimiz aylarda ise Şile'de yapılan kampta öğrencilere fiziki ve psikolojik rehabilitasyon uygulamak üzere gittiler. Kampa 60 kişilik öğrenci götürüldü. Kaptanlar çocuklara küfürler edip fiziki şiddet de bulunmaya başladı. Küçük kızların ellerine el bombası verip, silahlarla tatbikat yaptırdı. Sigara izmariti yosun ve kumu karıştırıp ekmek arasına koyup öğrencilere zorla yedirdiler. Yengeçleri bacaklarına yosunları ise öğrencilerin saçlarına sıkıştırdılar. Çocukların ağızlarına yumurtaları bütün almalarını sağlayıp sonra yumruk atmaya başladılar. Kumlara gömdükleri küçük çocuklarının üstüne çıkıp tekmeleyip şiddet gösterdiler.

GECELERİ ÇADIRDA TACİZ

Kampta soğuktan hipodermi olan çocukları ise sadece kahve verip ısınmalarına izin verildi. Çadırlarda kalan küçük çocukların yanına gelen kaptanlardan Umur, çadırda yatan bir kızın yanına tüm gece boyunca saldırıda bulundu ve korkudan bir şey söyleyemeyen küçük kız ertesi gün babasını arayarak kamptan ayrıldı. Başka bir mağdur öğrenci ise kampta bir gün boyunca aç ve susuz bırakıldıktan sonra soğuk suyun içine atıldı. Küçük kız sudan çıkarıldığında ise bilincini kaybetmiş ve fenalaşmıştı. onlarca mağdur kız çocuğunun ihbarı ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.