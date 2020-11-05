Kooperatif yöneticisi halk otobüsü sürücüsünü darbetti
|05 Kasım 2020 12:00
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İZMİT'te halk otobüsü şoförü İdris Derin, yolcu alması yasak olan duraktan yağmur nedeniyle yolcu alınca, güzergahtaki otobüslerin bağlı olduğu kooperatifin yöneticisi Ali D. tarafından darbedildi. Darp anı, otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, dün Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsü sürücüsü İdris Derin, sadece yolcu indirebileceği durağa yanaştı. Ancak durakta bekleyen yolculardan bazıları, yağmur nedeniyle halk otobüsüne bindi. Duraktan yolcu alabilecek otobüslerin bağlı olduğu kooperatifin yöneticisi Ali D. de Derin'in halk otobüsüne binerek yolcuların parasını istedi. Sürücü İdris Derin para vermedi. Ali D., "Terminalde görüşürüz" diyerek, otobüsten indi.Bir süre sonra terminale gelen otobüse binen Ali D., sürücü İdris Derin'i beraberinde bulunan kişiler ile tokatlamaya başladı. Darp olayı, halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde Ali D. beraberindeki kişiler ile İdris Derin'i ve yanında oturan kişiyi küfrederek, darbediyor.
İdris Derin, kooperatif yöneticisi Ali D. ile beraberinde bulunan kişilerden şikayetçi oldu.
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