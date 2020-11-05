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Bilim Kurulu üyesi Akın, en zor geçecek ayları açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Türkiye'nin zorlu bir kış geçireceğini belirterek "Herkes hazır olsun" uyarısında bulundu.
 05 Kasım 2020 12:13
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Bilim Kurulu üyesi Akın, en zor geçecek ayları açıkladı

Prof. Dr Levent Akın, koronavirüs salgını devam ederken Türkiye'nin zorlu bir kış geçireceğini, herkesin buna hazır olması gerektiğini söyledi.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Levent ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Vali Ali Yerlikaya'nın dün yeni önlemlere ilişkin açıklaması sonrası sohbet ederken, İstanbul özelinde durumun hiç de iç açıcı olmadığını belirtti. Gelen verilerin ciddi önlemler alınması gerektiğine işaret ettiğini söyledi. Bunu anlamak için 10 gün sonraki tabloya bakması gerektiğinin de altını çizdi. "Eğer zorunlu değillerse evlerinden kimse çıkmasın, durum o denli sıkıntılı" uyarısında da bulundu. İstanbul'un bu noktaya geleceğini Habertürk olarak önceden gördüğümüzü, yaz döneminde mekanlarla ilgili yayınlarımızda da bunu net ortaya koyduğumuzu hatırlattı.

Ancak birçok kişinin, özellikle genç yaşta olanların maske konusundaki tutumunun kendisini hayrete düşürdüğünü de kayda geçirip ekledi:

"Sonunda bu noktaya gelindi. Şimdi ağır bir kış geçireceğiz, herkes buna hazır olsun. Özellikle bizim için zor aylar Kasım ve Aralık olacak gibi görünüyor..."

Bu tahmini yaptıktan sonra, yukarıdaki temennisini de dile getirip sözlerini sürdürdü:

"Çok büyük bir tehlike altındayız. Dünya gibi bütün Türkiye'de yükseliyor ve hiçbirinde durum iyi değil. Sağlık çalışanlarında da ciddi bir bıkkınlık başladı. Devlet otoritesinin bu bıkkınlığı aşması lazım; bunun için sadece maaş değil, başka mekanizmalara da ihtiyacı var. Deprem de üzerine tuz biber ekti..."
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