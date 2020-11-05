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Sözcü Kalın: Kovid-19 tedavim başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kovid-19 tedavisinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.
 05 Kasım 2020 12:29
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Sözcü Kalın: Kovid-19 tedavim başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kovid-19 tedavisinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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