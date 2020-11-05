Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu illerde dönüşüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İzmir depreminin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Buna göre, depremde 114 hayatını kaybetti, 1035 insanımız da yaralandı. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmıştır. Bakan arkadaşlarım bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımız hepsi bölgede seferber olmak üzere bu işi yakından takip etmişlerdir. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. 1 ay içinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?

Bir işi bilirsin konuşursun. Bilmediğin iş hakkında neden konuşursun, sus da adam sansınlar. Düşünebiliyor musunuz İzmir milletvekilisin şöyle bir uğrayıp günü birlik gidip dönüyorsun. Senin bir defa başından sonuna kadar kalman lazım. Bunu da yapmıyorsun kalkıp orada hayatını herşeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım bunlarla ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. Hatırlayın, Kızılay ile de ilgili bir tane Kızılay çadırı görmedim demişti. Şimdi bura ile ilgili de Kızılay'a verdiler veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanlarıyla orada. Hazırlıklar yaklaşık 4 bine yakın çadırla orada hazır oldular. Yoğun bir şekilde de çadır kurulumları yapıldı.

Kaldı ki, KYK yurtlarını da biz bu konuda tamamen oraya geçmek isteyen vatandaşlarımız için hazır hale getirdik. İsteyen vatandaşlarımız KYK yurtlarında da kalabilirdi. Fakat vatandaşlarımız o süreç içinde çadırları tercih ettiler. Allah'tan havalar ciddi manada soğumuş değil. Hangi imkan istendiyse sağlandı.

Kalkıp şöyle bir geriye bakıp neler olmuş hassasiyetini göstermeyen zihniyet şimdi kalkıp yalan yalnış ifadeleri kullanıyor. AFAD'ı biz kurduk. Niye? İstedik ki, bütün bu STK'ları bir araya getirelim. Buralarda bir zafiyet oluşmasın.

Depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Şimdi biz orada tarım orman hayvancılığa ait bölgeyi 1 milyon 400 bin metrekare rezerv olarak yapılacak olan konutlara tahsis ettik.

Bütün orada zeminle ilgili etütler yapıldı. Adımlarımızı bunlara göre atıyoruz. Tüm bunlardan öncelikli olarak belirlediğimiz 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 sene içerisinde bitirmeyi planlıyoruz.

Devlet olarak şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm için 15,5 milyar liralık destek verdik. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu illerde dönüşüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. TOKİ ile başlatılan konut atılımı özel sektörün de gayretleriyle önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır. Hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor.

Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Her kurumumuz kendi görev alanında çok güçlü bir altyapı ve yetişmiş insan kaynağına kavuşmuştur.

Geçtiğimiz salı günü yani 3 Kasım tarihi iktidara gelişimizin 18. yıl dönümüydü bu vesile ile yıl içinde yaptığımız 1 milyon yeni üyemizi bütünüyle temsilen 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemiştik. Ancak deprem nedeniyle bu programın tören kısmını iptal ettik. Bir milyon fidanı toprakla buluşturma işi ise şu anda devam ediyor. Bu yılki 1 milyon yeni üye hedefimize ulaşıyoruz. 11 milyon 200 bin sayısına ulaşıyoruz. 18 yaşını doldurmuş her bir gencimizi partimize üye olarak görmek istiyoruz. AK Parti'nin büyümesi demek milletimizin müyümesi ve güçlenmesi demektir.

Çiftçilerimize 11 ayda 17,1 milyar liralık tarımsal destek verdik. Bizim buğday üretimimiz kendi tüketimimizin üzerindedir. Peki buna rağmen neden ithalat yapılıyor? Çünkü, buğdaydan pek çok gıda maddesi üretiyor ve bunları dışarıya ihraç ediyoruz. Diğer alanlarda da aynısını yapıyoruz. Üreticiyi de tüketiciyi mağdur eden stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız. Fiyatların yükseldiğini gördüğümüzde ithalatın yolunu açıyoruz.