Jandarma personeli, izne giderken silahını götüremeyecek
|05 Kasım 2020 12:36
|+Aa- Yazdır
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, silahla oynamak suretiyle yaşanan kazalardaki artış dolaysıyla sert bir tedbir aldı. Buna göre;
1- Silah ile oynamak suretiyle kazaya sebebiyet verenler hakkında işlem yapılarak ilişiği kesilecektir.
2- Uzman erbaşların karışacağı muhtemel bir silah kazasının önüne geçebilmek amacıyla, görevde 3 yılını doldurmamış olan tüm jandarma subay ve astsubaylar ile uzman erbaşlar, izne giderken şahsi silahlarını birinci sicil amirine teslim edecektir.
3- Hiçbir jandarma personeli izin almadan garnizon dışına çıkamayacak. Çıkan personelin ilişiği kesilecek.
TSK personelinin memurlar.net forumundaki değerlendirmelerini görmek için tıklayınız.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
06 Kasım 2020 10:35
|Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi
06 Kasım 2020 10:13
|Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi
06 Kasım 2020 09:53
|KTÜ, görevde yükselme konularını net olarak belirlemedi
06 Kasım 2020 09:00
|Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
06 Kasım 2020 00:10
|Bu ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
05 Kasım 2020 22:50
|PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
05 Kasım 2020 21:44
|İzmir'de deprem için 'erken uyarı' sistemi kurulacak
05 Kasım 2020 20:41
|Spor federasyonları seçimleri 1 yıl ertelendi
05 Kasım 2020 20:33
|2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
05 Kasım 2020 19:28