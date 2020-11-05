1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tekirdağ'da mahalle bekçilerine saldıran şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devriye görevindeki çarşı mahalle bekçilerine küfür ederek saldırgan tavır sergileyen şüpheli gözaltına alındı.
 05 Kasım 2020 13:01
+Aa- Yazdır
Tekirdağ'da mahalle bekçilerine saldıran şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı mahalle bekçileri, Gündoğdu-Turgut Mahallesi Karakol Sokak'ta yaya devriye görevindeyken birkaç kişinin gürültü yaptığını fark etti.

Bekçilerin geldiğini gören 3 kişi kaçarken, F.G. olay yerinde kaldı.

Bekçilerin konuşmaya çalıştığı alkollü ve kaşından yaralı F.G, ekiplere küfür ederek saldırgan tavır sergiledi.

Zor kullanılarak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan F.G. hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan işlem başlatıldı.

Ekipler F.G'den davacı ve şikayetçi olurken, şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi
06 Kasım 2020 10:29		 'Maskem yok diye kaçtım' dedi! Taarruz tipi el bombasıyla yakalandı
06 Kasım 2020 09:05
80 kişiyi dolandırdı, sonunda yakalandı
06 Kasım 2020 08:57		 Kamu kurumlarına 7 bin siber saldırı
06 Kasım 2020 08:31
Restoranda bulaşıkçı olarak çalışanı taciz eden şüpheli gözaltında
06 Kasım 2020 08:11		 Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
06 Kasım 2020 07:55
Köpeklerin mamalarını çalan hırsızı beyzbol sopasıyla dövdü
06 Kasım 2020 07:45		 İntihar eden muhtarın son isteği yürükleri burktu
05 Kasım 2020 20:27
Kaçak avcılar, şehit kardeşi av koruma memurunu darbetti
05 Kasım 2020 18:09		 Bursa'da iki öğretmen okul önünde darbedildi
05 Kasım 2020 16:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı
10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı09:53 - Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor09:30 - AYM, amirlerine FETÖ'cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu
09:29 - İstinaf FETÖ'nün çatı davasında cezaları onadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zati sungur 1
manchester united'ın ülke puanımıza katkısı 2
belediye başkanının esnafı silahla vurması 1
Ekonomi 1
Somali'nin imf borçlarını türkiye'nin ödemesi 3
birinci mahmud 1
tanzimat fermanı 1
65.saatte kurtarılan 3 yaşındaki Elif 1
krematoryum 1
tapu istatistikleri 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam