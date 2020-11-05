Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Deprem sonrası yıkılan binalar hırsızların hedefinde
İzmir'deki depremde yıkılan ve hasar gören binalar, hırsızların hedefi haline geldi. Birçok şüpheli, hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.
|05 Kasım 2020 13:09
|+Aa- Yazdır
İzmir'deki depremde yıkılan ve hasar gören binalar, hırsızların hedefi haline geldi. Birçok şüpheli, hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çöken binaların enkazlarının altında kalanlar için seferberlik yürütüldü. Herkesin seferber olduğu o anlarda, bazı art niyetli kişiler hırsızlık için deprem bölgesini, hedef haline getirdi. Birçok şüpheli hırsızlık yaparken ya da yapmaya teşebbüs ederken vatandaş ve güvenlik güçlerince yakalandı.
Polis ekiplerinin, hasar gördüğü için boşaltılan binalar ve kurulan çadır kentler önündeki önlemleri sürüyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi
06 Kasım 2020 10:29
|'Maskem yok diye kaçtım' dedi! Taarruz tipi el bombasıyla yakalandı
06 Kasım 2020 09:05
|80 kişiyi dolandırdı, sonunda yakalandı
06 Kasım 2020 08:57
|Kamu kurumlarına 7 bin siber saldırı
06 Kasım 2020 08:31
|Restoranda bulaşıkçı olarak çalışanı taciz eden şüpheli gözaltında
06 Kasım 2020 08:11
|Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
06 Kasım 2020 07:55
|Köpeklerin mamalarını çalan hırsızı beyzbol sopasıyla dövdü
06 Kasım 2020 07:45
|İntihar eden muhtarın son isteği yürükleri burktu
05 Kasım 2020 20:27
|Kaçak avcılar, şehit kardeşi av koruma memurunu darbetti
05 Kasım 2020 18:09
|Bursa'da iki öğretmen okul önünde darbedildi
05 Kasım 2020 16:43