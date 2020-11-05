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'Sertifika' yetmedi, üstüne 'katılım belgesi' isteniyor!

Üniversite sözleşmeli personel alımında sertifika şartlarından sonra durumu daha da abartarak bu kez bir de katılım belgesi istedi!
 05 Kasım 2020 14:50
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'Sertifika' yetmedi, üstüne 'katılım belgesi' isteniyor!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 3 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de 58 Hemşire, 1 Diyetisyen, 2 Diğer Sağlık Personeli olmak üzere toplam 61 (altmışbir) sözleşmeli personel statüsünde kadro ilanı yayımlanmıştır. İlan açıklamalarına ayrıntılı olarak baktığımızda hemşire kadrolarının başvuru koşullarındaki saydamlığı diğer kadrolarda maalesef göremiyoruz. Diyetisyen ve Diğer Sağlık Personelinde kadro unvanı asgari ölçütlerin yanında personel alımının şeffaflığına gölge düşüren kişisel şartlar bulunmaktadır.

- Diyetisyen kadrosu için "Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. Metabolik cerrahi uygulamalarında beslenme ve diyetetik alanında herhangi bir modül eğitim sertifikasına sahip olmak. Bağırsak mikrobiyotası ve probiyotik alanında KURS, SEMİNER VEYA KONGRE KATILIM BELGESİNE sahip olmak." şartlarına yer verilmiştir.

İlgili ilanda sertifikanın beraberinde kurs, seminer veya kongre katılım belgesinin istenmesi durumuna hali hazırda mevcut bir kişinin tanımlanmasından başka bir açıklama bulamıyoruz. Zaten hangi yollarla alındığı karışık olan bu belgelerin nasıl değerlendirildiği hususu da ayrıca bir sorun teşkil etmekte, rekabet ortamı oluşmasını engellemektedir.

Hizmet kalitesinin artması bakımından elbette gerek alan deneyimleri gerek eğitimler önemli olmakla birlikte zaten ilgili alanda dört-beş yıl sürelerle lisans eğitimi alıp birde Kamu Personel Seçme Sınavına tabi tutularak üzerine herkese eşit imkanlarla hitap etmeyen bu eleyici unsura maruz bırakılmaları hayat telaşına düşen adaylar için yıpratıcı olup ayrıca karamsarlığa sevk etmektedir. Netice olarak belki bölümünden derece ile mezun olan, KPPS de daha yüksek puan alan adaylar yerine çok daha düşük puanlı adayların özgeçmişlerine ışık tutan bu ilanlar onların adaletsizce istihdamına şans tanımaktadır. Bu yüzden eşitsizlik, adaletsizliğe karşı biraz akıl, biraz izan biraz da vicdan diyoruz!

Bu eleştirilerden sonra mevcut ilanın güncellenmesini Üniversitenin takdirine bırakıyoruz. Üst yöneticilerimiz de KPSS gibi Ülkemizde bir başarı ölçütü uygulaması varken, bu şekilde sonu gelmeyen kişiye özel ilanlar noktasındaki tavırlarını bir kenara bırakıp ciddi bir durum değerlendirmesi yaparak sistematik devamlılık gösteren denetlenebilir yasal yaptırımlarla bilinçli bir revizyona gidilmesini ANAYASAMIZIN başta EŞİTLİK ilkesinin bir gereği olduğunu dikkatlerine sunuyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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