1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Validen 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve misafirliklere ara vermeleri çağrısında bulundu.
 05 Kasım 2020 13:31
+Aa- Yazdır
Validen 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve misafirliklere ara vermeleri çağrısında bulundu.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bulaşın en çok yaşandığı yerlerin kalabalık ortamlar olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını isteyen Kaldırım, "Misafirliklere ara verelim, toplu ortamlardan kaçınalım, taziyeleri telefonla yapalım, maske takalım, mesafeyi koruyalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Giresun'un tabiat parkları güz renkleriyle büyülüyor
05 Kasım 2020 21:47		 İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma merkezi kuruluyor
05 Kasım 2020 21:45
Bitlis'teki 5 asırlık han ziyaretçilerini bekliyor
05 Kasım 2020 21:42		 Tabelayı okuyanlar sarsıldı! Deprem sonrası çarpıcı kareler
05 Kasım 2020 18:50
İzmir'de evden eve nakliyatçıların deprem fırsatçılığı
05 Kasım 2020 18:21		 Valilikten 'bana bir şey olmaz' diyenlere çağrı: Ziyaretleri erteleyin
05 Kasım 2020 17:59
İzmir'deki yıkım uzaydan görüntülendi
05 Kasım 2020 16:13		 Validen 'ilerleyen günlerde daha zor durumda kalabiliriz' uyarısı
05 Kasım 2020 15:00
Depremde bina sallandı, o telefonla konuşmaya devam etti
05 Kasım 2020 13:42		 Gazianteplileri ne korona ne de soğuk hava evde tutamıyor
05 Kasım 2020 13:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı
10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı09:53 - Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor09:30 - AYM, amirlerine FETÖ'cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu
09:29 - İstinaf FETÖ'nün çatı davasında cezaları onadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 3
tdk sözlükleri 1
65.saatte kurtarılan 3 yaşındaki Elif 1
devalüasyon 1
çanakkale savaşı 2
ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 1
vatan savunması 1
Her nerede olursan ol 1
broker 2
jingle 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam