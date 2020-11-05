Gazianteplileri ne korona ne de soğuk hava evde tutamıyor
|05 Kasım 2020 13:36
|+Aa- Yazdır
Yeni tip korona virüste vaka sayılarının pik seviyeye ulaştığı şu günlerde Gaziantepliler yine evde duramadı. Vatandaşlar kentte iki gündür etkili olan yağmura rağmen çarşı ve sokakları yine doldurdu.
Kentin önemli alanlarından olan Gaziler Caddesi ve Karagöz Caddesi'ne akın eden vatandaşlar yağan yağmura ve soğuk havaya aldırmadı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kalabalık alanlarda maske kuralına ise kısmen riayet edildiği gözlemlendi. İşi gereği dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar ise gezmek için gelenleri uyararak 'işiniz yoksa evde kalın' çağrısında bulundu.
Öte yandan kentte polis ekiplerinin covid-19 denetimleri sürüyor. Son 24 saatte il genelinde yapılan denetimlerde 806 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten, 17 şahsa da karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Giresun'un tabiat parkları güz renkleriyle büyülüyor
05 Kasım 2020 21:47
|İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma merkezi kuruluyor
05 Kasım 2020 21:45
|Bitlis'teki 5 asırlık han ziyaretçilerini bekliyor
05 Kasım 2020 21:42
|Tabelayı okuyanlar sarsıldı! Deprem sonrası çarpıcı kareler
05 Kasım 2020 18:50
|İzmir'de evden eve nakliyatçıların deprem fırsatçılığı
05 Kasım 2020 18:21
|Valilikten 'bana bir şey olmaz' diyenlere çağrı: Ziyaretleri erteleyin
05 Kasım 2020 17:59
|İzmir'deki yıkım uzaydan görüntülendi
05 Kasım 2020 16:13
|Validen 'ilerleyen günlerde daha zor durumda kalabiliriz' uyarısı
05 Kasım 2020 15:00
|Depremde bina sallandı, o telefonla konuşmaya devam etti
05 Kasım 2020 13:42
|Validen 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
05 Kasım 2020 13:31