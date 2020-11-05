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Defne Kaymakamı Şengök koronavirüse yakalandı

Hatay'ın Defne Kaymakamı Nevzat Şengök'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı
 05 Kasım 2020 14:05
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Defne Kaymakamı Şengök koronavirüse yakalandı

Hatay'ın Defne Kaymakamı Nevzat Şengök'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kaymakam Şengök'e uygulanan Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı.

Şengök'ün, tedavisinin evinde sürdüğü ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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