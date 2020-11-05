Defne Kaymakamı Şengök koronavirüse yakalandı
Hatay'ın Defne Kaymakamı Nevzat Şengök'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı
|05 Kasım 2020 14:05
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