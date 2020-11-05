1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

12 isim Kamu denetçisi adayı olarak belirlendi

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 127 kamu denetçisi aday adayından 12 ismi aday olarak belirledi.
 05 Kasım 2020 14:32
+Aa- Yazdır
12 isim Kamu denetçisi adayı olarak belirlendi

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 127 kamu denetçisi aday adayından 12 ismi aday olarak belirledi.

Komisyon, en yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer başkanlığında toplandı.

Başkanlık seçiminde Tamer, üyelerin tamamının oyunu alarak TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Komisyonda daha sonra, görev süreleri dolan 4 kamu denetçisinin yerine seçilecek adaylar için oy verme işlemi yapıldı.

Listedeki 127 kişi arasından Ahmet Sami Kutlu, Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Ergün Deniz, Ersan Özgür, Fatma Benli Yalçın, Hikmet Ayar, Levent Erdemir, Mehmet Ali Çetin, Mustafa Kiraz, Recep Us ve Yahya Akman aday olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
06 Kasım 2020 10:35		 Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi
06 Kasım 2020 10:13
Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi
06 Kasım 2020 09:53		 KTÜ, görevde yükselme konularını net olarak belirlemedi
06 Kasım 2020 09:00
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
06 Kasım 2020 00:10		 Bu ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
05 Kasım 2020 22:50
PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
05 Kasım 2020 21:44		 İzmir'de deprem için 'erken uyarı' sistemi kurulacak
05 Kasım 2020 20:41
Spor federasyonları seçimleri 1 yıl ertelendi
05 Kasım 2020 20:33		 2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
05 Kasım 2020 19:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul
09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı09:53 - Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
09:30 - AYM, amirlerine FETÖ'cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halide nusret zorlutuna 1
çanakkale savaşı 2
Okuma üzerine 1
kasibe 1
temerrüt 1
hüsn-ü tali 1
beşir fuad 1
üçüncü osman 1
Almanya'Nın Ermeni soykırımını kabul etmesi 1
para politikası 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam