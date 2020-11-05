12 isim Kamu denetçisi adayı olarak belirlendi
TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 127 kamu denetçisi aday adayından 12 ismi aday olarak belirledi.
|05 Kasım 2020 14:32
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TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 127 kamu denetçisi aday adayından 12 ismi aday olarak belirledi.
Komisyon, en yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer başkanlığında toplandı.
Başkanlık seçiminde Tamer, üyelerin tamamının oyunu alarak TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu Başkanlığına seçildi.
Komisyonda daha sonra, görev süreleri dolan 4 kamu denetçisinin yerine seçilecek adaylar için oy verme işlemi yapıldı.
Listedeki 127 kişi arasından Ahmet Sami Kutlu, Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Ergün Deniz, Ersan Özgür, Fatma Benli Yalçın, Hikmet Ayar, Levent Erdemir, Mehmet Ali Çetin, Mustafa Kiraz, Recep Us ve Yahya Akman aday olarak belirlendi.
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