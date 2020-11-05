İngiltere, rekor seviyede düşük olan faizleri, aynı seviyede tutma kararı aldı
|05 Kasım 2020 14:20
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İngiltere Merkez Bankası, koronavirüs salgını nedeniyle küçülen ekonomiyi desteklemek için piyasaya 150 milyar sterlin (yaklaşık 195 milyar dolar) daha enjekte etme kararı aldı. Varlık alım programı da 745 milyar sterlinden 875 milyar sterline (yaklaşık 1 trilyon 138 milyar dolar) çıkarıldı.
Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında ayrıca rekor seviyede düşük olan faizlerin yüzde 0,1 seviyesinde tutulması kararlaştırıldı.
Bankadan yapılan açıklamada Covid-19 vakalarının yeniden artmasının ekonomik toparlanma sürecini yavaşlatacağı uyarısında bulunuldu.
Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkede dünden itibaren yeni kısıtlamalar getirilmişti.
Resesyon beklenmiyor
İngiltere'nin yeni bir resesyona girmesi beklenmiyor ancak Merkez Bankası, hükümetin destek programının aşamalı olarak kaldırılmasıyla işsizliğin keskin bir şekilde artacağına dikkat çekti.
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