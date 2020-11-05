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ABD sokakları oylar sayılırken bir kez daha karıştı

ABD'de Başkanlık seçim sonuçlarının belirsizliğini koruması, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden destekçileri arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. New York, Arizona ve Boston'da yüzlerce kişi sokaklara döküldü.
 05 Kasım 2020 14:24
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ABD sokakları oylar sayılırken bir kez daha karıştı

ABD'de Başkanlık seçim sonuçlarının belirsizliğini koruması, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden destekçileri arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. New York, Arizona ve Boston'da yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

ABD'de Başkanlık seçimlerinde bu yıl postayla, erken oy kullanma ve sandık başında oy kullanma yoluyla kullanılan oyların sayımı devam ediyor. Bazı eyaletlerde oy sayımının sona ermemesi nedeniyle yeni Başkanın kim olacağı belirsizliğini korurken, sonuçları takip eden binlerce kişi sokaklara döküldü. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden taraftarları arasında tansiyonun yükseldi. New York, Boston ve Arizona'da şiddetli protestolar yaşandı.

New York'ta 50 protestocu gözaltına alındı

New York'ta Beşinci Cadde'deki lüks mağazaların önünde toplanan kalabalık "seçimlerde kullanılan her oyun sayılması" için çağrıda bulundu. Ancak polis memurlarının Greenwich Village yakınlarında trafiği engelleyen birkaç 100 kişilik bir gruba müdahale etmesinin ardından barışçıl yürüyüş şiddetli bir hal aldı. Tabelalara zarar veren ve yangın çıkaran protestoculara polis müdahale etti. Polis memurları göstericilerin yangın çıkarma girişimlerini engelledi. Çıkan olaylar sonucunda 50 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Arizona'da Trump'ın oylarının çalındığı iddia ediliyor

ABD'nin Arizona eyaletinin en büyük şehri Phoenix'te de sokaklar karıştı. Kentteki Maricopa ilçe seçim merkezinin önünde, Demokratların adayı Joe Biden'ın eyalette seçimi önde götürdüğünün açıklanmasıyla birlikte başlayan olayda, protestocular oy sayma işlemlerinin devam ettiği binaya girmeye çalıştı.

Bazıları silahlı yaklaşık 150 Trump yanlısı protestocu, "Saymayı durdurun!" ve "Oylamayı durdurun!" sloganları attı. Göstericiler, Maricopa ilçe seçim kurulu yetkilisi Adrian Fontes'i, Arizona'nın en kalabalık ilçesinde oy pusulalarını yanlış sayarak Trump'ın oylarına mal olmakla suçladı. Polis memurları, ilçe seçim merkezinin önündeki güvenliği sıkılaştırarak öfkeli kalabalığı sayım alanından uzak tutmaya çalıştı.

Yaşanan olay üzerine, Maricopa İlçe Denetim Kurulu GOP başkanı Clint Hickman ve Demokratik Denetçi Steve Gallardo ortak bir açıklama yayınlayarak, Arizona'nın oylarını dikkatlice saydıklarını belirttiler. Açıklamada, "Doğru bir oylama zaman alır. Bu, dolandırıcılık değil, demokrasinin kanıtıdır" ifadeleri yer aldı.

Bostonlu protestocular adalet istiyor

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da gerçekleşen protesto ise nispeten barışçıldı. Boston'ın Roxbury bölgesinde "her oy sayılsın" diyen yüzlerce protestocu toplandı. Dün gece saatlerinde gerçekleşen mitingde, protestocular ABD seçim sistemini ve ülkedeki siyasi güç yapılarını eleştirdi. Öte yandan Boston şehir merkezindeki pankartlı göstericiler "Adalet yoksa barış yok" sloganı ile tepkilerini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a yönelttiler.

Protestocuların arasında yer alan 27 yaşındaki Roxbury sakini Blaze Travis kalabalığa seslenerek, "Dün gece o yenileme düğmesine kaç kez bassam da, yenilenmiş ya da rahatlamış hissetmedim. Aksine öfkelenmiş hissettim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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