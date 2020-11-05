1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dedektör almak isteyenlere kampanya

Dedektör almak isteyenlere muhteşem kampanya
 05 Kasım 2020 14:24
+Aa- Yazdır
Dedektör almak isteyenlere kampanya

Nokta Makro Dedektör 'ü Tanıyalım

Dedektör denildiğinde aklımıza yıllarca Nokta ve Makro markaları geldi. Bu markalar seneler önce birleşti ve Nokta Makro Dedektör olarak tüm dünyada ismini duyurmayı başardı ve 2020 itibari ile dünyadaki en büyük dedektör markalarını geride bırakarak, sektörde lider haline geldi.

T.C. Sanayi Bakanlığı, Nokta Makro Dedektör'ü Resmi Ar-Ge Merkezi olarak tescillemiştir. Unutulmaması gereken bir konu da binlerce teknoloji firması varken Nokta Makro Dedektör bu unvanı kazanmıştır.

Nokta Makro Dedektör uzmanlık alanı olan dedektör teknolojilerini aynı şevk ve azimle üretmeye devam ederken, Quall Teknoloji adlı yeni bir firmayı da kurdu. Quall Teknoloji, kişisel bakım ürünleri, medikal, ev aletleri, savunma sanayisi gibi alanında ürünler üretme amacı ile kurulmuştur. Nokta Makro Dedektör ve Quall Teknoloji hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Size Muhteşem Kampanyadan Bahsedelim

Her yılsonunda olduğu gibi Nokta Makro Dedektör bu yıl da çok güzel bir kampanya hazırladı. 2020'nin en çok satılan dedektörü Simplex+ Dedektör hem kablosuz (wireless) kulaklığı hem de PulseDive pointer cihazıyla beraber 3.190 TL'ye satışa sunuldu. Ayrıca bu ürünü vade farksız olarak kredi kartınıza taksitle satın alabiliyorsunuz. Dövizin artışta olduğu bu dönemde, 2021 fiyatlarında oldukça değişim yaşanacaktır.

Sadece bu da değil. Anfibio Multi Dedektör ya da Multi Kruzer Dedektör satın alanlara, toplam 1.980 TL değerinde su geçirmez arama başlığı, su geçirmez pil kutusu, premium kazıcı ve Nokta Makro beresi hediye olarak veriliyor.

Bu kampanya 2020 Aralık Ayı sonuna kadar geçerlidir.

Dedektör kullanıcıları Simplex+ Dedektör Kullanarak Neler Buldu?

Sitede bulunan "Nokta Makro Kulübü" menüsü altındaki başarı hikayelerini tıkladığınızda binlerce Simplex+ dedektörün başarısını görmeniz mümkün. Ayrıca diğer dedektörlerinde başarılarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Örnekler vermemiz gerekirse:

Tarihi paralar ve yüzük,

Yugoslav paraları ve eski savaşa ait mermi kovanları,

Roma dönemine ait eski bir sikke gibi binlerce içeriğe ulaşabilirsiniz. Unutmayın ki bunlar sadece firmaya bulanlar tarafından gönderilenler. Gönderilmemiş ya da yayınlanması istenmeyen on binlerce buluntuda mevcut.

Ayrıca sadece 1 resim değil. Bulan kişinin bu aramaya dair tüm resimlerini hatta varsa videolarını başarı hikayeleri sayfasında görebilirsiniz.
Advertorial
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Profesyonel çözüm ortağınız Arkom
04 Kasım 2020 11:24		 Gümrük malları nedir?
27 Ekim 2020 10:42
Çocuklar için balık yağı
26 Ekim 2020 17:30		 Nüfusta isim ve soyisim değiştirme işlemleri
26 Ekim 2020 10:02
Bioxcin ürün çeşitlerini özel kılan ne?
16 Ekim 2020 13:16		 Tarımın Mevzuatla İmtihanı!
16 Ekim 2020 10:53
Turna.com otobüs bileti satışına başladı
09 Ekim 2020 09:06		 Dedektör sektörünün lideri bir Türk markası: Nokta Makro Dedektör
05 Ekim 2020 15:45
Oto ekspertiz hizmeti alırken nelere dikkat edilmeli?
21 Eylül 2020 14:36		 Tohumculuğumuzun önündeki engeller neden aşılamıyor?
10 Eylül 2020 09:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul
09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı09:53 - Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
09:30 - AYM, amirlerine FETÖ'cü iftirası atan memura verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Esra Erol 1
dördüncü murat 3
bütçe dengesi 1
The Queen's Gambit 1
deprem anında yapılması gerekenler 2
karantina günleri 2
sakallı Kleopatra 1
birinci ahmet 1
Çevre ve şehircilik bakanının riskli bina uyarısı 2
sergey yesenin 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam