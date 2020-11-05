Dedektör almak isteyenlere kampanya

Nokta Makro Dedektör 'ü Tanıyalım

Dedektör denildiğinde aklımıza yıllarca Nokta ve Makro markaları geldi. Bu markalar seneler önce birleşti ve Nokta Makro Dedektör olarak tüm dünyada ismini duyurmayı başardı ve 2020 itibari ile dünyadaki en büyük dedektör markalarını geride bırakarak, sektörde lider haline geldi.

T.C. Sanayi Bakanlığı, Nokta Makro Dedektör'ü Resmi Ar-Ge Merkezi olarak tescillemiştir. Unutulmaması gereken bir konu da binlerce teknoloji firması varken Nokta Makro Dedektör bu unvanı kazanmıştır.

Nokta Makro Dedektör uzmanlık alanı olan dedektör teknolojilerini aynı şevk ve azimle üretmeye devam ederken, Quall Teknoloji adlı yeni bir firmayı da kurdu. Quall Teknoloji, kişisel bakım ürünleri, medikal, ev aletleri, savunma sanayisi gibi alanında ürünler üretme amacı ile kurulmuştur. Nokta Makro Dedektör ve Quall Teknoloji hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Size Muhteşem Kampanyadan Bahsedelim

Her yılsonunda olduğu gibi Nokta Makro Dedektör bu yıl da çok güzel bir kampanya hazırladı. 2020'nin en çok satılan dedektörü Simplex+ Dedektör hem kablosuz (wireless) kulaklığı hem de PulseDive pointer cihazıyla beraber 3.190 TL'ye satışa sunuldu. Ayrıca bu ürünü vade farksız olarak kredi kartınıza taksitle satın alabiliyorsunuz. Dövizin artışta olduğu bu dönemde, 2021 fiyatlarında oldukça değişim yaşanacaktır.

Sadece bu da değil. Anfibio Multi Dedektör ya da Multi Kruzer Dedektör satın alanlara, toplam 1.980 TL değerinde su geçirmez arama başlığı, su geçirmez pil kutusu, premium kazıcı ve Nokta Makro beresi hediye olarak veriliyor.

Bu kampanya 2020 Aralık Ayı sonuna kadar geçerlidir.

Dedektör kullanıcıları Simplex+ Dedektör Kullanarak Neler Buldu?

Sitede bulunan "Nokta Makro Kulübü" menüsü altındaki başarı hikayelerini tıkladığınızda binlerce Simplex+ dedektörün başarısını görmeniz mümkün. Ayrıca diğer dedektörlerinde başarılarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Örnekler vermemiz gerekirse:

Tarihi paralar ve yüzük,

Yugoslav paraları ve eski savaşa ait mermi kovanları,

Roma dönemine ait eski bir sikke gibi binlerce içeriğe ulaşabilirsiniz. Unutmayın ki bunlar sadece firmaya bulanlar tarafından gönderilenler. Gönderilmemiş ya da yayınlanması istenmeyen on binlerce buluntuda mevcut.

Ayrıca sadece 1 resim değil. Bulan kişinin bu aramaya dair tüm resimlerini hatta varsa videolarını başarı hikayeleri sayfasında görebilirsiniz.