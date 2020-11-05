Türkiye genelinde radar denetimde 26 bin 88 hız ihlali belirlendi
|05 Kasım 2020 14:51
|+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde eş zamanlı yapılan radar denetimlerinde 26 bin 88 hız ihlali tespit edildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 1-2 Kasım tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.
Bu dönemde 37 bin 510 araca yönelik radarla hız denetim yapıldığı, 26 bin 88 sürücünün hız ihlali tespit edildiği ve işlem yapıldığı bildirilerek denetimlerin devam edeceği kaydedildi.
Öte yandan, ülke genelinde 2020 yılının 9 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 41'inin hız kuralının ihlal edilmesine bağlı meydana geldiği, bu kazaların da önemli bir kısmının cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde olduğunun istatistiklerden anlaşıldığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
06 Kasım 2020 10:35
|Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi
06 Kasım 2020 10:13
|Ankapark'ın adı tabelalardan da silindi
06 Kasım 2020 09:53
|KTÜ, görevde yükselme konularını net olarak belirlemedi
06 Kasım 2020 09:00
|Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
06 Kasım 2020 00:10
|Bu ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
05 Kasım 2020 22:50
|PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
05 Kasım 2020 21:44
|İzmir'de deprem için 'erken uyarı' sistemi kurulacak
05 Kasım 2020 20:41
|Spor federasyonları seçimleri 1 yıl ertelendi
05 Kasım 2020 20:33
|2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
05 Kasım 2020 19:28