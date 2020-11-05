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Vatandaşı 165 bin TL dolandıran sahte polis yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttığı vatandaşı, FETÖ silahlı terör örgütünün adını kullanarak korkutarak 165 bin TL dolandıran şahıs, parayı çekmek için gittiği bankada yakalanarak gözaltına alındı.
 05 Kasım 2020 15:06
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Vatandaşı 165 bin TL dolandıran sahte polis yakalandı

Olay, dün Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. isimli bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs, FETÖ silahlı terör örgütü nedeni ile banka hesabındaki paraların tehlike altında olduğunu söyledi. Büyük panik yaşayan E.Ö. isimli vatandaş şahsa banka hesabında 165 bin TL para olduğunu söyledi. Daha sonra şahıs E.Ö.'ye soruşturma kapsamında banka hesabındaki parayı kendilerine yollaması gerektiğini söyledi.

Daha sonra E.Ö. banka hesabındaki 165 bin TL'yi şahsın banka hesabına gönderdi.

Parayı gönderdikten sonra dolandırılmış olabileceğini düşünen E.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde E.Ö.'nün parayı D.G. isimli şahsa gönderdiğini tespit etti. Daha sonra D.G.'nin banka hesabına bloke konuldu. Parayı çekmek için bankaya giden D.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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