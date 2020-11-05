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RTÜK Başkanı açıkladı: Bu platformlar lisans aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin: "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı."
 05 Kasım 2020 15:14
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RTÜK Başkanı açıkladı: Bu platformlar lisans aldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in başkanlığında toplanan Üst Kurul, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurularını değerlendirdi. Bir süredir geçici yayın izniyle faaliyetlerini devam ettiren ve RTÜK'ün uyarısı üzerine lisans başvurusu yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar gerekli yükümlülüklerini yerine getirdi. Uluslararası yayın platformları, Türkiye'de yerleşik anonim şirketlerini kurarak yönetim kurullarını şekillendirdi, kuruluşlara genel müdür ve temsilci atamaları gerçekleştirdi. Üst Kurul, başvuru işlemlerini tamamlayan 'NETFLIX', 'Prime Video', 'Fizy', 'TV8', 'Diyanet TV' ve 'POWERAPP MUSİC' logolu kuruluşlara 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti (internet - İBYH) lisansı verilmesine karar verdi. Ayrıca 'ON MEDYA' logo/çağrı işaretli kuruluşa internet ortamından radyo (internet-RD) ve televizyon (internet-TV) lisansıyla 'TV+' markalı kuruluşa da internet ortamından iletim yetkisi verildi. Lisans alan kuruluşlar 6112 sayılı Kanun çerçevesinde internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık gerçekleştirecek.

Depremzede yayıncılara kolaylık

RTÜK, aldığı kararla deprem bölgesindeki yayıncılara kolaylık sağladı. Buna göre Aydın ve İzmir illerinde yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların mali yükümlülük süreleri mücbir sebep gözetilerek 3 ay süreyle uzatıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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