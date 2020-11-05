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İki ilin 'kebap' tartışması Gaziantep'te tatlıya bağlandı

Gaziantep'te bir araya gelen Şanlıurfalı ve Adanalı kebap ustaları, birbirlerine kebaplarını yedirdi. Uzun süredir devam eden 'en güzel kebap' tartışması, ustaların iki lezzetin de kendine has olduğunu kabul etmesiyle tatlıya bağlandı.
 05 Kasım 2020 15:27
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Gaziantep Kalesi altında Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nce bir araya getirilen Adanalı ve Şanlıurfalı kebap ustaları hünerlerini sergiledi. 2 ilin ustaları kendilerine has yaptıkları kebapları şişlere saplayarak mangalda pişirdi. Pişen kebapları birbirlerine ikram eden ustalar lezzetleri tattı. Ustalar, iki lezzetin de kendine has olduğu konusunda hem fikir olunca, tartışmaya Antep baklavası yiyerek son verdi.

ADANA KEBABINI URFALI USTALARIMIZA İKRAM ETTİK

Adana kebabının özelliklerini anlatan ve iki kebabın ayrı lezzetli olduğunu ifade eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı kebapçı ustası Bilal Serttaş, "Uzun zamandır süre gelen Adana-Urfa kebabı husumetini burada tatlıya bağlamak istedik. Şu anda Gaziantep'te kebaplarımızı yaptık. Adana kebabı kaburga etinden yapılır. Toroslar'da yetişen hayvanların kaburga etini zırhtan geçirerek yaparız. İçine toz biber ve tuz koyarız. Kebabımızı yaptık Urfalı ustalarımıza ikram ettik. Biz de onların kebaplarını tattık" dedi.

TARTIŞMAYA SON VERDİK

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Şanlıurfa Temsilcisi kebapçı ustası Faruk Akbaş, Adanalı ustalar ile aralarında en güzel kebabın kime ait olduğu konusunda anlaşmazlık bulunduğunu ve tartışmalara son verdiklerini belirterek, "Şanlıurfa kebabının temsilcileri olarak biz sahadayız. Uzun dönemden beri Adanalı kardeşlerimizle kebap Şanlıurfa'nın kebap Adana'nın diyerek bir tartışmamız vardı. Adanın kebabı kendisine özgü Şanlıurfa'nın kebabı kendisine özgü güzeldir. Biz insanlara güven veren bir lezzete sahibiz. Kebabımızın en büyük özelliği doğal olmasıdır. Özellikle Karacadağ bölgesinde yetişmiş olan kuzuların etinden yapılmış olmasıdır. Başka yörede yapıldığı zaman asla Urfa kebabının lezzetini alamazsınız. Şanlıurfa kebabının o doğal rengi hiçbir baharat konulmadan oluşur. İçinde sadece kaya tuzu kullanılır. Biz buraya geldik çok güzel bir program oldu" dedi.

'TARTIŞMAYI GAZİANTEP'TE TATLIYA BAĞLADIK'

Gaziantepli kebap ustası Erkan Ayık, tartışmayı Gaziantep baklavası tatlıya bağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şanlıurfa ve Adanalı ustalarımızı Gaziantep'te ağırladık. İki tarafında kebabını usta olarak tattık ve bu husumeti burada bitirmiş olduk. Adana'nın kendine has özelliği olan kebabı ayrı lezzetli, Şanlıurfa'nın kendine has özellikleriyle yaptıkları kebap ayrı lezzetli. İkisi de çok lezzetli. Önemli olan ülkemizi ve şehrimizi tanıtmak. Bu husumeti Gaziantep baklavası ile tatlıya bağladık."
DHA
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