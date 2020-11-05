MSB, sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayımlandı
Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli bilişim personeli alım ilanını yayımladı
|05 Kasım 2020 16:25
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Milli Savunma Bakanlığı twitter'dan yaptığı paylaşımla; sözleşmeli bilişim
personeli alım ilanınının yayımlandığını duyurdu. İlan ile ilgili detaylı bilgiye
https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden ulaşabilir.
Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli sınav duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY internet adresinden ulaşabilirsiniz.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2020
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