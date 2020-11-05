Gram altın, kritik dolar eşiğini aştı
ABD seçimlerinde yaşanan belirsizlikten dolayı gram altının dolar bazındaki değeri uzun bir aradan sonra 1.930 dolar sınırına yükseldi.
|05 Kasım 2020 16:36
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Gram altın 20 Eylül'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Uzun süredir 1.900 dolar bandında olan gram altın, ABD seçimlerindeki belirsizlik sonrasında 1.930 dolar bandına yükseldi.
Gram altınla birlikte gram gümüş de 24,9 dolar bandına yükseldi.
Gram altının TL bazındaki değeri ise saat 17:00 itibariyle 523 liraya, gram
gümüş ise 6,74 liraya yükseldi.
Dolar ise 8,43 lira seviyesinde...
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