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Bursa'da iki öğretmen okul önünde darbedildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki öğretmen, bir öğrencinin yakını olduğu ileri sürülen kişilerce darbedildi.
|05 Kasım 2020 16:43
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki öğretmen, bir öğrencinin yakını olduğu ileri sürülen kişilerce darbedildi.
İddiaya göre, sınıf öğretmeni A.B. (36), öğrencisinin babası B.E. ve bu kişinin bir yakını tarafından okul önünde henüz belirlenemeyen nedenle saldırıya uğradı.
Olayda sınıf öğretmeni A.B. ile saldırıyı engellemeye çalışan mesai arkadaşı B.G. yaralandı.
Yaralanan öğretmenler darp raporu alarak söz konusu iki kişiden şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bazı eğitim sendikalarının temsilcileri ile okul aile birliği üyeleri, okul bahçesinde bir araya gelerek saldırıyı kınadı.
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