Sosyal medyadan helallik isteyen emekli imam koronadan hayatını kaybetti
|05 Kasım 2020 16:52
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Aydın'da Korona virüse bağlı rahatsızlıklar ve ölüm olayları artmaya başladı. Yaklaşık 15 gün önce durumundan şüphelenerek Kovid-19 testi olan Karacasulu emekli imam İbrahim Erdoğan, tedavi sürecinde hastalığa yenik düştü. Durumu hakkında sürekli sosyal medya hesabından arkadaşlarına bilgilendirme yapan Erdoğan, helallik istedikten sonra hayatını kaybetti.
Annesi de bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Erdoğan'ın rahatsız olan annesi ile de görüşmek istediği ancak Korona virüsün etkisi nedeniyle durumu iyice kötüleştiği için ömrünün buna yetmediği öğrenildi. Nazilli'deki sonuçların ciddileşmesi üzerine Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Erdoğan, hayatını kaybetti.
Karacasu'da uzun yıllar imamlık yapan İbrahim Erdoğan'ın ölüm haberi görevini devrettiği meslektaşı tarafından duyurulurken, acı haber ilçedeki herkesi üzdü. Evli ve bir çocuk babası olan İbrahim Erdoğan'ın Geyre'de toprağa verileceği yoğun bakımda olan annesinin de oğlunu kaybettiğinden haberi olmadığı bildirildi.
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