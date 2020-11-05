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Deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan kadına, deprem eğitimine katılma kararı

İzmir'deki depremin ardından sosyal medya hesabından provakatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Neriman K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, şüphelinin İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinciyle ilgili eğitim ve seminerlere katılması şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.
 05 Kasım 2020 17:12
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Deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan kadına, deprem eğitimine katılma kararı

İzmir'deki depremin ardından sosyal medya hesabından provakatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Neriman K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, şüphelinin İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinciyle ilgili eğitim ve seminerlere katılması şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

İzmir'deki depremin ardından sosyal medya hesabından provakatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle Neriman K. (50) isimli şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye gönderildi. İfadesini alan Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan, şüpheli Neriman K.'nın paylaşımlarının kamuoyunda tepki çektiğini belirtti. Şüphelinin İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim ve seminere katılması şeklinde adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Deprem ve afet bilinciyle ilgili eğitim alacak

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ifade işlemleri tamamlanan Neriman K.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüpheli hakkında İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim ve seminer alması şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.
İhlas Haber Ajansı
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