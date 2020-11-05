Deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan kadına, deprem eğitimine katılma kararı

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK 'ARAÇ MÜZESİ' AÇILDI Karabük Üniversitesinde (KBÜ) klasik otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet ve traktörlerden oluşan Türkiye'nin ilk ve tek "Araç Müzesi" açıldı. KBÜ Bayrak Alanı'ndan bulunan alana kurulan müzede, Amerikan polislerinin kullandığı otomobilden motosiklete kadar birçok klasik araç yer alıyor. Alanda ayrıca, F-4 savaş uçağı, tramvay ve "kara tren" olarak adlandırılan lokomotif yer alıyor. Alana yerleştirilen klasik araçlar vatandalar ve öğrencilerin ilgisini çekerken, birçok kişi araçlarla fotoğraf çektirdi. Müzenin bulunduğu alanda ayrıca çocuklara yönelik de geleneksel oyunları hatırlatıcı heykeller yer alıyor. Birdirbir, körebe, seksek, yağ satarım bal satarım gibi geleneksel çocuk oyunlarının unutulmaması ve gelecek nesillerin de bu oyunları bilmesi için heykeller yerleştirildi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de tek Araç Müzesi olduğunu söyledi.