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Trump: Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!

ABD'de oy sayımı sürerken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!" dedi.
 05 Kasım 2020 18:18
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Trump: Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!

ABD'de oy sayımı sürerken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!" dedi.
DHA
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