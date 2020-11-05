Trump: Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!
ABD'de oy sayımı sürerken Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!" dedi.
|05 Kasım 2020 18:18
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