'Polise mukavemet' gösteren 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Afyonkarahisar'da polis memurlarına mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alının 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
|05 Kasım 2020 19:20
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Afyonkarahisar'da polis memurlarına mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alının 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 320 Sokak'taki bir apartmanda asker eğlencesi düzenlendiği ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.
Polis ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evdekilerden eğlenceyi sona erdirmelerini istedi. Eğlenceyi sonlandırmak istemeyerek polis memurlarına mukavemet gösteren 5 kişi, olay yerine gelen takviye ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan M.Y, H.İ.Y, R.D, A.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaşı küçük olan E.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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