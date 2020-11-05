Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespitleri devam ediyor

İzmir'deki depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Son bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, NTV yayınında anlattı. Kurum, ''3 bin konut planlandı, 2 bin konut yerinde yapılacak'' dedi.

Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Bayraklı ilçesinde çalışmalar sürüyor. Özellikle enkazların bulunduğu mahallelerde tespitleri tamamladık. Bayraklı'da en geç yarın çalışmalar bitmiş olacak. Salı günü ise İzmir genelinde bitmesi bekleniyor. 34 bin binada hasar tespit çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarda 231 bina hasarlı olarak tespit edildi''

Temin ettiğimiz rezerv alanına 4 bin konut sığdırabiliyoruz. 3 bin konut planlandı. Geri kalan 2 bin konutu da yerinde yapmayı planlıyoruz. 17 yıkılan ya da ağır hasarlı binalarımız var. Her vatandaşımıza en azından bir daire vermek istiyoruz.

Genelde 90'lı yıllarda yapılan binaların hasar gördüğünü tespit ettik. 18 yılda bir milyon konut yapıldı. 300 bin konuta ilişkin hedef ortaya koyduk. Bakanlığımız belediyelere her türlü desteği veriyor. Vatandaşlar da yetkili kurumlara başvurarak rapor alabilir. Burada artık siyaseti bir kenara bırakalım.