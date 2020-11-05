Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespitleri devam ediyor
|05 Kasım 2020 18:36
|+Aa- Yazdır
İzmir'deki depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Son bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, NTV yayınında anlattı. Kurum, ''3 bin konut planlandı, 2 bin konut yerinde yapılacak'' dedi.
Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:
''Bayraklı ilçesinde çalışmalar sürüyor. Özellikle enkazların bulunduğu mahallelerde tespitleri tamamladık. Bayraklı'da en geç yarın çalışmalar bitmiş olacak. Salı günü ise İzmir genelinde bitmesi bekleniyor. 34 bin binada hasar tespit çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarda 231 bina hasarlı olarak tespit edildi''
Temin ettiğimiz rezerv alanına 4 bin konut sığdırabiliyoruz. 3 bin konut planlandı. Geri kalan 2 bin konutu da yerinde yapmayı planlıyoruz. 17 yıkılan ya da ağır hasarlı binalarımız var. Her vatandaşımıza en azından bir daire vermek istiyoruz.
Genelde 90'lı yıllarda yapılan binaların hasar gördüğünü tespit ettik. 18 yılda bir milyon konut yapıldı. 300 bin konuta ilişkin hedef ortaya koyduk. Bakanlığımız belediyelere her türlü desteği veriyor. Vatandaşlar da yetkili kurumlara başvurarak rapor alabilir. Burada artık siyaseti bir kenara bırakalım.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
06 Kasım 2020 09:38
|Canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın
06 Kasım 2020 09:19
|Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı
06 Kasım 2020 09:18
|Yıkım 11 yıl önce göze çarpmış
06 Kasım 2020 08:39
|Deprem yönetmeliği güncelleniyor
06 Kasım 2020 08:35
|Sağlık çalışanı evsiz kaldı
06 Kasım 2020 08:29
|İzmir depremi ile süreç hızlanıyor: 'Fay yasası' çıkacak
06 Kasım 2020 07:35
|Yerli sosyal medya için fırsat kolluyoruz
06 Kasım 2020 06:50
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06 Kasım 2020 06:30
|Ak Partili bir vekil ve bir başkan koronavirüse yakalandı
05 Kasım 2020 21:53