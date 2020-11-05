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Tabelayı okuyanlar sarsıldı! Deprem sonrası çarpıcı kareler

İzmir'de geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen depremde yıkılan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan binalara ait molozlar Menemen'de boş bir arazide apartman isimlerine göre depolanarak özenle korunuyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün 24 saat güvenliğini sağladığı alan havadan görüntülendi.
 05 Kasım 2020 18:50
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Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 büyüklüğündeki deprem, özellikle Bayraklı ilçesinde birçok binada zarara neden oldu. İlçedeki bazı binalar depremin etkisiyle tamamen yıkılırken, bazı binalar ise ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

114 kişiye mezar olan binalara ait molozlar, kamyonlarla Bayraklı'ya 25 kilometre mesafedeki Menemen ilçesinde İZBETON AŞ'ye ait depolama sahasına getirilerek boşaltıldı. Moloz taşıma işlemi kamyonlarla gün boyu devam ederken, dökülecek yerler önceden çalışma yapılarak belirleniyor ve hangi sokaktaki hangi binaya ait olduğu işaretlenerek döküm yapılıyor.

Depremzedeler açısından maddi ve manevi değeri bulunan eşyalarının kaybolmaması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat bölgede görev yapıyor. Moloz yığınları, adres kayıtlarına göre farklı adalar oluşturulup etrafı çevrilerek bekletiliyor. Alana depremzedeler dahil kimsenin girmesine izin verilmiyor.
İhlas Haber Ajansı
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