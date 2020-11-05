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Tablo açıklandı... Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.
 05 Kasım 2020 19:01
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Tablo açıklandı... Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 5 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.' ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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