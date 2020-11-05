Tablo açıklandı... Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
|05 Kasım 2020 19:01
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 5 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.' ifadelerini kullandı.
COVID-19 Durum Günlük Raporu
01.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
03.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
04.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ak Partili bir vekil ve bir başkan koronavirüse yakalandı
05 Kasım 2020 21:53
|Doktor Özer: 25 yaşında kaybettiğimiz hasta var
05 Kasım 2020 21:49
|Erciyes Üniversitesi Rektörü: Hiçbir yan etki görülmedi
05 Kasım 2020 20:16
|2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
05 Kasım 2020 19:28
|Burdur Belediye Başkanı tedbir amaçlı karantinaya alındı
04 Kasım 2020 23:21
|Korona aşısı en az yüzde 50 oranında koruma sağlayacak
04 Kasım 2020 22:40
|Ak Partili Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
04 Kasım 2020 20:02
|Tablo açıklandı... Ağır hasta sayısı yükselişini sürdürüyor
04 Kasım 2020 19:00
|Diş hekimi: Sigara içseydim koronavirüsten kurtulamazdım
03 Kasım 2020 23:24
|CHP'li Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı
03 Kasım 2020 20:59