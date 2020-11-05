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'Orta hasarlı binalara güçlendirme yapılarak girilebilir'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde orta hasarlı olduğu belirlenen binalara güçlendirme yapılarak girilebileceğini kaydetti.
 05 Kasım 2020 19:18
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'Orta hasarlı binalara güçlendirme yapılarak girilebilir'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde orta hasarlı olduğu belirlenen binalara güçlendirme yapılarak girilebileceğini kaydetti.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Kurum, depremin olmasının ardından süreci tüm paydaşlarla uyum içinde sürdürdüklerini söyledi.

Kurum, salı gününe kadar İzmir'in genelinde tüm hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şu an için hasar tespitleri yapılmış, hafif, az hasarlı ve hasarsız evlere vatandaşlarımız girebilirler. Sadece ağır hasarlı binalara ilişkin zaten girme durumumuz yok. Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir, burada altını çizerek ifade edelim. Ağır hasarlı binalarımızdaki eşya boşaltma sürecini de muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz."

Taşınma, kira yardımı, eşyasını alamayacakları eşya yardımı ödemelerinin başladığını kaydeden Kurum, "Bugün depremde hasar görmüş esnafımıza ilişkin de anonim şirket olmaması kaydıyla 2 bin 500 lira kira yardımı yapıyoruz. DASK ödemesi de başlatıldı." dedi.

Bakan Kurum, yıkılan binalarının çoğunun 1999'da değişen deprem yönetmeliğinin öncesinde yapıldığına dikkati çekerek, "Yeni binalarla ilgili hasar söz konusu değil, böyle bir hasarla biz sahada karşılaşmadık. Zeminde sorunlar var, bu zeminle ilgili tedbirlerin alınmadığı yerlerde yine binaların belki yapım yılı yakın olsa bile sorun yaşadılar. Zeminde gerekli tedbirlerin alınması, burada öne çıkıyor. Arkadaşlarımız detaylı bir zemin etüdü hazırlıyor." diye konuştu.

Vatandaşların riskli gördükleri binaların tespitlerini yaptırabileceğini, riskli binalarla ilgili bina sahiplerinin anlaşmasına gerek olmadığını belirten Kurum, "Her binada oturan bir tek vatandaşımız dahi buna ilişkin bizim yetkilendirmiş kuruluşlara başvuru yapıp, binasının riskli olup olmadığını tespit ettirebilir. Eğer binası riskliyse, biz bize bildirilen raporları tapuya şerh ediyoruz ve 60 gün içinde ilgili yerel yönetim yıkmak zorundadır, yıkmadığı takdirde de 60 gün sonra Bakanlık binaları resen yıkar." dedi.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm sürecinde siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğinin altını çizerek, "Kentsel dönüşüm, depremle ilgili dönüşüm, siyaset üstü bir mesele. Buradaki kaygıları kenara koyarak benim, belediye başkanının, milletvekilinin bir kaygısı varsa, bunları kenara koyarak, vatandaşımız da burada işin içine biraz daha sorumluluk alarak girmesi şartıyla biz dönüşümü gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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