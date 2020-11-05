2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
|05 Kasım 2020 19:28
|+Aa- Yazdır
HATAY
Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkhan ilçesinde 6 mahalle ve 1 mezra, Samandağı ilçesinde 2 ev karantinaya alındı.
Kırıkhan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda, Ceylanlı, Bektaşlı, Karadurmuşlu, İçada, Baldıran ve Kodallı mahalleleri ile Baldıran İskan mezrası bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Atatürk Mahallesi ile Koyunoğlu mahallelerindeki 2 ikamette birden çok pozitif vaka çıkması üzerine söz konusu evlerin karantinaya alındığı bildirildi.
BİLECİK
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.
Kurul tarafından bir apartmanda karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gölpazarı merkezinde bulunan bir apartmanda Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir. Apartman giriş ve çıkışlarının kapatılması, uyarıcı şerit, levha, tabela asılmasına karar verildi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ak Partili bir vekil ve bir başkan koronavirüse yakalandı
05 Kasım 2020 21:53
|Doktor Özer: 25 yaşında kaybettiğimiz hasta var
05 Kasım 2020 21:49
|Erciyes Üniversitesi Rektörü: Hiçbir yan etki görülmedi
05 Kasım 2020 20:16
|Tablo açıklandı... Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
05 Kasım 2020 19:01
|Burdur Belediye Başkanı tedbir amaçlı karantinaya alındı
04 Kasım 2020 23:21
|Korona aşısı en az yüzde 50 oranında koruma sağlayacak
04 Kasım 2020 22:40
|Ak Partili Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
04 Kasım 2020 20:02
|Tablo açıklandı... Ağır hasta sayısı yükselişini sürdürüyor
04 Kasım 2020 19:00
|Diş hekimi: Sigara içseydim koronavirüsten kurtulamazdım
03 Kasım 2020 23:24
|CHP'li Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı
03 Kasım 2020 20:59