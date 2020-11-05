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2 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Bileck ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı.
 05 Kasım 2020 19:28
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HATAY

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkhan ilçesinde 6 mahalle ve 1 mezra, Samandağı ilçesinde 2 ev karantinaya alındı.

Kırıkhan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, Ceylanlı, Bektaşlı, Karadurmuşlu, İçada, Baldıran ve Kodallı mahalleleri ile Baldıran İskan mezrası bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Atatürk Mahallesi ile Koyunoğlu mahallelerindeki 2 ikamette birden çok pozitif vaka çıkması üzerine söz konusu evlerin karantinaya alındığı bildirildi.

BİLECİK

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kurul tarafından bir apartmanda karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gölpazarı merkezinde bulunan bir apartmanda Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir. Apartman giriş ve çıkışlarının kapatılması, uyarıcı şerit, levha, tabela asılmasına karar verildi."
Anadolu Ajansı
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