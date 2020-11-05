Vali Çiftçi, ehliyet bilgilerini kimlik kartına yükletti
|05 Kasım 2020 19:33
|+Aa- Yazdır
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" kapsamında kimlik kartına sürücü belgesini yükletti.
Çorum Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Çiftçi, burada il müdürü ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kurallarına uygun olarak hazırlanan özel bölümde sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirdi.
Çiftçi, gazetecilere, Çorum'da 700'e yakın kişinin ehliyet bilgilerini kimlik kartına aktardığını söyledi.
İşlemin ücret ödenmeksizin randevu alınarak yapılabildiğini belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımız Nüfus Müdürlüğümüze gelerek 3-5 dakika içerisinde işlemlerini yaptırabilirler. Bu sayede ehliyet kartını taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Araştırma/Makale ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliği
06 Kasım 2020 02:33
|Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Kasım 2020 02:32
|Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Kasım 2020 02:30
|Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
06 Kasım 2020 02:28
|Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'tan İslamofobi değerlendirmesi
06 Kasım 2020 00:45
|6 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Kasım 2020 00:01
|Bakan Pakdemirli: Hasat zamanı ithalat yaptırmam
05 Kasım 2020 23:10
|Karayolları'ndan Fatih Altaylı'ya 'görüntülü' yanıt
05 Kasım 2020 23:02
|Gaziantep Valisi: Vaka sayımız katlanarak artıyor
05 Kasım 2020 22:40
|Büyükelçilikten Iraklılara 'FETÖ okulları' uyarısı
05 Kasım 2020 20:55