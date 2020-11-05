RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
|05 Kasım 2020 19:42
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı (RTÜK) İbrahim Uslu, Kamu Yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, iletişim, Türk dili edebiyatı ve mühendisliklerin içinde olduğu bir çok bölümden 30 uzman yardımcısı alacaklarını duyurdu.
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Kamu Yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, iletişim, Türk dili edebiyatı ve mühendisliklerin içinde olduğu bir çok bölümden 30 uzman yardımcısı arkadaşımızı RTÜK ailesine davet ediyoruz. Resmi ilanımız haftaya arkadaşlar. Takip edin.
Bu arada KPSS asgari 70, YDS 60 olması gerekiyor maksimum yaş sınırı da 35. İşletme ve maliye de var bölümler arasında.
Kamu Yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, iletişim, Türk dili edebiyatı ve mühendisliklerin içinde olduğu bir çok bölümden 30 uzman yardımcısı arkadaşımızı RTÜK ailesine davet ediyoruz. Resmi ilanımız haftaya arkadaşlar.Takip edin :) pic.twitter.com/ZAn78Xno09İbrahim USLU (@ibrahimuslu55) November 5, 2020
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