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RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Kamu Yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, iletişim, Türk dili edebiyatı ve mühendisliklerin içinde olduğu bir çok bölümden 30 uzman yardımcısı alacaklarını duyurdu.
 05 Kasım 2020 19:42
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RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı (RTÜK) İbrahim Uslu, Kamu Yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, iletişim, Türk dili edebiyatı ve mühendisliklerin içinde olduğu bir çok bölümden 30 uzman yardımcısı alacaklarını duyurdu.

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Kamu Yönetimi, iktisat, maliye, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, iletişim, Türk dili edebiyatı ve mühendisliklerin içinde olduğu bir çok bölümden 30 uzman yardımcısı arkadaşımızı RTÜK ailesine davet ediyoruz. Resmi ilanımız haftaya arkadaşlar. Takip edin.

Bu arada KPSS asgari 70, YDS 60 olması gerekiyor maksimum yaş sınırı da 35. İşletme ve maliye de var bölümler arasında.
Memurlar.Net
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