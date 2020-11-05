Kadın avukatı tokatlayan baba ve oğula hapis cezası

Avukat Bengisu Başak Okuyan, 28 Şubat günü eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açan müvekkilinin duruşmasına katıldı. Okuyan, 4'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma bitiminde ise adliye koridorunda müvekkilinin kayınpederi Süleyman B., tarafından tokatlandı. Meslektaşları ve vatandaşlar tarafından kurtarılan Avukat Okuyan'ın şikayeti üzerine Süleyman B., gözaltına alındı. Süleyman B., sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede boşanma davasının tarafı olan ve saldırı sırasında babasının yanında bulunan Yaşar B. de sanık olarak yer aldı. Süleyman B., itiraz üzerine bir süre sonra serbest bırakıldı.

Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Süleyman B. ve oğlu Yaşar B. ile şikayetçi Bengisu Başak Okuyan ve avukatları katıldı. Sanık Yaşar B., suçlamayı kabul etmediğini belirterek, beraatine karar verilmesini istedi. Süleyman B. ise iftiraya uğradığını savunarak, tanıkların beyanlarını kabul etmediğini kaydetti.

Tanık olarak dinlenen Avukat Osman Gürkıvrak, olay günü duruşması olduğu için koridorda beklediğini, bu sırada yaşlı bir adamın meslektaşının arkasından hakaret ettiğini duyduğunu söyledi. Sanıkların hakaret ederek Okuyan'ın üzerine yürümeye devam ettiğini belirten Gürkıvrak, "Sanık Süleyman B., meslektaşımın üzerine yürürken elini kaldırmıştı. Ben araya girdim, bana da tepki gösterdiler. Bu esnada koridorda bulunan başka kişiler olaya müdahale etmeye başladı" dedi.

Mahkeme, sanık Süleyman B.'ye, 'hakaret, birden fazla kişiyle tehdit, kamu görevlisine hakaret ve basit yaralama' suçlarından 5 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Oğlu Yaşar B. ise 'hakaret, birden fazla kişiyle kamu görevlisini tehdit etme' suçundan 4 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'VERİLEN CEZADAN MEMNUNUM'

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan avukat Bengisu Başak Okuyan, sanıkların olaydan pişmanlık duymamaları nedeniyle cezalarında iyi hal, pişmanlık ve lehte olan hükümlerin uygulanmadığını söyledi. Sanıklara verilen cezadan memnun olduğunu ifade eden Okuyan, "Daha önce şiddete uğrayabileceğimi hiç düşünmüyordum. 'Ben yaşamam, benim başıma gelmez' diye bir şey yokmuş. Üstelik adliyedeyken, henüz üzerimde cübbe varken saldırıya uğradım. Üzücü bir olay, umarım hiçbir meslektaşım ve kadın böyle bir şey yaşamaz" diye konuştu

Okuyan'ın avukatı Ersun Yıldız ise verilen cezadan memnun olduklarını, adaletin yerini bulduğunu söyledi.