Ünlü oyuncuya 'alkollü araç' soruşturması
Oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı. 1,09 promil alkollü olan Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.
|05 Kasım 2020 20:40
|+Aa- Yazdır
İlker Aksum, 14 Ağustos tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan alkollü şekilde ayrılan 49 yaşındaki oyuncu, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek, polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ak Parti, Türkay Şoray'ın gönlünü aldı
05 Kasım 2020 14:15
|Sağlıktaki 4/B'li personelin yıllık izinleri yanacak
04 Kasım 2020 11:05
|Müge Anlı'dan depremzedeler için rekor bağış
03 Kasım 2020 08:51
|Elif'i, Nevzat Aydın okutacak
02 Kasım 2020 14:03
|Virüse yakalanan, İkbal Gürpınar'dan haber var
02 Kasım 2020 09:46
|Ünlü sunucu koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı
31 Ekim 2020 19:31
|Bir dizi daha 4. bölümde final yapıyor
29 Ekim 2020 20:22
|15 yaşındaki kızı, Best Model'de birinci yaptılar
29 Ekim 2020 15:56
|Çakır ve Polat Alemdar aynı dizide buluşuyor iddiası
29 Ekim 2020 09:25
|Peş peşe 2 dizi ekrandan çekiliyor!
27 Ekim 2020 23:58