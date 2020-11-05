Anket: Netflix kullanıcılarının yarısı şifrelerini paylaşıyor
|05 Kasım 2020 20:45
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Netflix, halihazırda 200 milyona yaklaştığı tahmin edilen kullanıcı sayısıyla en çok rağbet gören dijital platform.
Kill the Cable Bill'in yaptığı ankete göre, ankete katılan ABD'li yaklaşık bin Netflix kullanıcısının yarısından fazlasının şifrelerini aile bireylerinin dışındaki kişilerle de paylaştığını gösteriyor.
Screen Rant'in haberine göre anketin sonuçları 4 ayrı kategoriye işaret ediyor. Şifresini arkadaşlarıyla paylaşanların oranı yüzde 17,7, birinci dereceden olmayan akrabalarıyla paylaşanların oranı yüzde 25,6, artık aynı evde yaşamadığı halde şifreyi kullanmaya devam eden çocukların oranı yüzde 9,2 ve şifresini paylaşmayanların oranıysa yüzde 47,5.
Her ne kadar ankete katılanların sayısı Netflix'in küresel çaptaki üyelerinin sayısı göz önünde bulundurulduğunda yeterli görünmese de sonuçların bütünü yansıtabilecek nitelikte olduğu belirtildi.
Anketin sonuçları Netflix'in resmi üye sayısının yaklaşık yüzde 50 kadarının ayrı bir üyeliğe sahip olmadan platforma erişimi olduğuna işaret ediyor.
Independent Türkçe
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