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Büyükelçilikten Iraklılara 'FETÖ okulları' uyarısı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Iraklılara FETÖ okulları uyarısı- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Iraklılara ülkede faaliyet gösteren FETÖ okullarına çocuklarını göndermemeleri çağrısında bulundu
 05 Kasım 2020 20:55
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Büyükelçilikten Iraklılara 'FETÖ okulları' uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, Iraklılara ülkede faaliyet gösteren FETÖ okullarına çocuklarını göndermemeleri, FETÖ okullarından mezun olanların Türk Üniversitelerine kabul ve burs alamayacağı konusunda çağrıda bulundu.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarından Türkçe ve Arapça yapılan açıklamada, TMV'nin yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olduğu vurgulandı.

- Maarif mezunlarına Türkiye'de her türlü destek

Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı liselerden mezun olan öğrencilerden Türkiye'deki devlet üniversitelerinde öğretim ücreti alınmadığı, Maarif diplomalarının Türkiye'de doğrudan geçerli olduğunun yanı sıra, Maarif mezunlarının Türkiye'de üniversite eğitimlerine devam edebilecekleri çok yönlü avantajlarının olduğu belirtildi.

Açıklamada, Bağdat'ta ve Erbil'de faaliyet gösteren Maarif okullarına Basra, Kerkük, Musul, Dohuk ve Süleymaniye'deki yeni açılacak okulların da ekleneceği belirtilerek, "FETÖ okullarında eğitim gören ve özellikle eğitimlerini Türkiye'de sürdürmek isteyen öğrencilerin, Türkiye Maarif Vakfı veya diğer kurum veya kuruluşların sunacağı eğitim imkanlarına yönelmeleri önemle tavsiye olunur." ifadelerine yer verildi.

Irak'ta TMV'ye bağlı Uluslararası Maarif Erbil Okullarında 750, Maarif Bağdat Okullarında ise 1.100 öğrenci bulunuyor.

- FETÖ okulu çocukların geleceğini karartmasın

Irak'ta faaliyet göstermeye devam eden FETÖ terör örgütü ile iltisaklı okullar tarafından verilen belge ve diplomaların Türkiye'de geçerliliğinin bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, FETÖ okullarından mezun olanların Türkiye'deki üniversitelere başvuru yapmalarının mümkün olmadığı belirtilerek Iraklılara çocuklarını FETÖ okullarından çekmeleri için çağrıda bulunuldu.

- Irak'ta FETÖ'ye ait 44 okul ve 1 üniversite var

Öte yandan, FETÖ'nün Irak'ta Bağdat ve Basra'da Ishık Schools adı altında 9, Kerkük'te Çağ Schools adı altında 6, Erbil ve Soran'da Ronaki Hawler Education adı altında 10, Dohuk'ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 ve Süleymaniye ile Halepçe'de United Science Colleges adlı 13 okulu bulunuyor.

Erbil'de ve Süleymaniye'de eski adı Ishık yeni adıyla Tıshk International University olan üniversite, örgüt bünyesinde faaliyetini sürdürüyor. Irak makamları ve toplumunu aldatmak için FETÖ'nün, Stirling Schools adlı paravan bir şirketle okulların tamamen el değiştirdiği algısını oluşturduğu biliniyor. Örgütün böylece söz konusu okullardan toplamda yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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