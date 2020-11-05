İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma merkezi kuruluyor
|05 Kasım 2020 21:45
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Merkez üssü Seferihisar ilçesinde geçen cuma yaşanan ve İzmir'de en çok Bayraklı ve çevre ilçelerini etkileyen depremde çok sayıda bina zarar gördü.
Depremde yıkılan ve yıkılma tehlikesine karşı kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen binalarda yaşayanların kullanımına yönelik AFAD tarafından geçici barınma merkezi kurulması kararlaştırıldı.
Haydar Aliyev Caddesi 1601. Sokak'ta bulunan alan, bin konteynerin bulunacağı merkez haline dönüştürülüyor.
AA ekibinin drone ile görüntülendiği çalışmalarda zemin düzleştirme işleminin önemli ölçüde tamamlandığı görülüyor.
Gece de süren çalışmalar tamamlandığında, sosyal donatılarıyla birlikte bin konteyner hizmete alınmış olacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, konteyner kent kurulum çalışmalarının Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alanda başlatıldığını, ilk etapta bin konteynerin 19 günde tamamlanacağını, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 1,5 hektarlık alanda da 312 konteyner yapmayı planladıklarını açıklamıştı.
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