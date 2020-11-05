1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma merkezi kuruluyor

İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar için bin konteynerden oluşan geçici barınma merkezinde çalışmalar sürüyor.
 05 Kasım 2020 21:45
+Aa- Yazdır
İzmir'de bin konteynerlik geçici barınma merkezi kuruluyor

Merkez üssü Seferihisar ilçesinde geçen cuma yaşanan ve İzmir'de en çok Bayraklı ve çevre ilçelerini etkileyen depremde çok sayıda bina zarar gördü.

Depremde yıkılan ve yıkılma tehlikesine karşı kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen binalarda yaşayanların kullanımına yönelik AFAD tarafından geçici barınma merkezi kurulması kararlaştırıldı.

Haydar Aliyev Caddesi 1601. Sokak'ta bulunan alan, bin konteynerin bulunacağı merkez haline dönüştürülüyor.

AA ekibinin drone ile görüntülendiği çalışmalarda zemin düzleştirme işleminin önemli ölçüde tamamlandığı görülüyor.

Gece de süren çalışmalar tamamlandığında, sosyal donatılarıyla birlikte bin konteyner hizmete alınmış olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, konteyner kent kurulum çalışmalarının Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alanda başlatıldığını, ilk etapta bin konteynerin 19 günde tamamlanacağını, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 1,5 hektarlık alanda da 312 konteyner yapmayı planladıklarını açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Giresun'un tabiat parkları güz renkleriyle büyülüyor
05 Kasım 2020 21:47		 Bitlis'teki 5 asırlık han ziyaretçilerini bekliyor
05 Kasım 2020 21:42
Tabelayı okuyanlar sarsıldı! Deprem sonrası çarpıcı kareler
05 Kasım 2020 18:50		 İzmir'de evden eve nakliyatçıların deprem fırsatçılığı
05 Kasım 2020 18:21
Valilikten 'bana bir şey olmaz' diyenlere çağrı: Ziyaretleri erteleyin
05 Kasım 2020 17:59		 İzmir'deki yıkım uzaydan görüntülendi
05 Kasım 2020 16:13
Validen 'ilerleyen günlerde daha zor durumda kalabiliriz' uyarısı
05 Kasım 2020 15:00		 Depremde bina sallandı, o telefonla konuşmaya devam etti
05 Kasım 2020 13:42
Gazianteplileri ne korona ne de soğuk hava evde tutamıyor
05 Kasım 2020 13:36		 Validen 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
05 Kasım 2020 13:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Halen görevde 26 öğretmen terörden gözaltına alındı10:42 - Gram altın 527 lira seviyelerinde10:41 - Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı10:38 - Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - Trump'tan 'seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz' mesajı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek
10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
amortisman 3
sayıların bugün de yükselmesi 1
cicero 1
Evliya Çelebi 2
dizi ve film tavsiyeleri 5
helke 2
büyüme 1
dördüncü murat 3
Likidite 1
üçüncü osman 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam