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Ak Partili bir vekil ve bir başkan koronavirüse yakalandı

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktı.
 05 Kasım 2020 21:53
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Ak Partili bir vekil ve bir başkan koronavirüse yakalandı

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, yaptırdığı Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve evde izole olduğunu açıkladı.

Başkan Soyer yaptığı açıklamada, "Bir iki haftadır Çınarcık'ta artan Covid19 vakalarından sonra yakın çevremde dostlarımın da Covid19 testleri pozitif çıktıktan sonra ben de test yaptırdım. Az önce test sonucumun pozitif olduğu bilgisi üzerine kendimi evde izole ediyorum. Allah'ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Güzel ilçemiz Çınarcık'ı Covid19'tan korumak için ben ve belediye personellerimin amansız bir çalışma yürütmesine rağmen testimin pozitif çıkması beni ve çalışma arkadaşlarımı engellemeyecektir. Biz zoru severiz ve mücadelemize de devam edeceğiz. Çünkü Çınarcık ve Çınarcık'ta nefes alan herkes bizim için değerlidir. Unutmayın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Siz değerli Çınarcık halkıma sağlıklı günler dilerim. Beni arayan, soran, dua eden herkese buradan teşekkür ederim'' dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Milletvekili Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine uygulanan Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Belirli bir süreyi izole olarak geçireceğini belirten Çakır, "Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an hamdolsun iyidir. Bir süre karantinada gözlem altında olacağım. Dua eder, dua beklerim." İfadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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