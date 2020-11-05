Karayolları'ndan Fatih Altaylı'ya 'görüntülü' yanıt

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul'daki iki Boğaz köprüsünden geçiş ücretlerinin çift yönlü ücretlendirildiği böylece gizlice yüzde 100 zam yapıldığını iddia etmişti.

Altaylı, ispatlamak için de bir doktora ait HGS dökümlerini yayınlamıştı.

"Şimdi yine yalanlamaya kalkışacaktır bunu TCK. Sehven falan diyecektir muhtemelen. Çünkü en moda kelime o" diyen Altaylı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bakın ekteki bir HGS dökümü.

Bir hekime ait.

Avrupa yakasında bir hastanede çalışıp, Anadolu yakasında oturan bir hekime ait.

Genelde her gün bir kez Asya'dan Avrupa'ya geçiyor, bir kez Avrupa'dan Asya'ya.

Bakın dökümlerine.

Her iki geçiş de ayrı ayrı ücretlendirilmiş.

Yani devlet açıkladığının, söylediğinin aksine.

Yıllardır tek yönde ücret aldığı boğazdaki iki köprüde de çift yönde ücret almaya başlamış.

Kimseye duyurmadan, kimseye söylemeden.

Gizlice yüzde 100 zam yapmış yani.

Şimdi yine yalanlamaya kalkışacaktır bunu TCK.

Sehven falan diyecektir muhtemelen.

Çünkü en moda kelime o.

Demek ki Asya'dan Avrupa girişine bir süre önce koyulan HGS/OGS dedektörleri boşuna konmamış.

Meğer vatandaşa geçirmeye hazırlanıyorlarmış.

Ama gizlice."

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Altaylı'ya yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan KGM şu ifadeleri kullandı:

"1-Sn. Fatih Altaylı, yazmış olduğunuz köşe yazısı sonrası yapılan incelemede;bahse konu olan geçişlere dair verdiğiniz bilgilerin, aynı şirkete ait farklı araçlar olduğu,tek gün içerisinde birden fazla kez aynı yönde geçiş yaptıkları ve tek yön ücreti alındığı tespit edilmiştir.

2- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir, kamuoyuna tekraren duyurulur."