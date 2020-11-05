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Netflix ve Amazon Prime Video, RTÜK'ten lisans aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video'nun lisans aldığını belirtti.
 05 Kasım 2020 23:09
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Netflix ve Amazon Prime Video, RTÜK'ten lisans aldı

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında dijital yayıncılığa getirilen RTÜK denetimiyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yasaya göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyordu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video'nun lisans aldığını belirtti.

Ebubekir Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar Netflix ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı." açıklaması yaptı.
Memurlar.Net
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