İhaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza
|05 Kasım 2020 23:45
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ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı bir okulun, ihaleye fesat karıştırma suçundan 4,5 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği açıklandı.
ABD Adalet Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, ülkenin Illinois ve Ohio eyaletlerinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Concept Schools yönetiminin, ihaleye fesat karışmaktan devlete 4,5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.
Açıklamada, ''Concept School yönetimi, Federal İletişim Komisyonu tarafından belirlenen rekabet yasasını ihlal etmesi nedeniyle 4,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmiştir.'' ifadesine yer verildi.
FETÖ bağlantılı okul yönetiminin, "teknolojik aletlerin ihalesi için adil ve açık bir teklif verme süreci yürütmediği" belirtildi.
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