1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

6 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

6 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
 06 Kasım 2020 00:01
+Aa- Yazdır
6 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

(İstanbul/14.30)

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesince düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluşunun 35. yıl dönümü programına iştirak edecek.

(Ankara/17.00)

3- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin annesi Memnune Hamzaçebi için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/12.00)

4- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı açılış törenlerine katılacak.

(Tekirdağ/09.00/Kırklareli/15.30/18.00)

2- Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'de çeşitli toplantılara katılacak, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/10.00/20.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sığacık'ta depremde zarar gören esnafı ziyaret edecek, Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yapacak.

(İzmir/13.15/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı" düzenlenecek.

(Antalya/11.00)

2- ABD başkanlık seçimleri ve dünya genelinde yansımaları takip ediliyor.

(Washington/New York)

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla "Coğrafya Kaderdir" konulu Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı yapılacak.

(İstanbul/14.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)2- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)3- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi Altay-Balıkesirspor maçıyla başlayacak.(İzmir/19.00)3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.(İstanbul/14.30)4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.(İstanbul/20.45)5- Halkbank Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın son 32 turu rövanşında İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımıyla karşı karşıya gelecek.(Ankara/17.30)6- Türkiye Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off Turu'nda Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Yunanistan'la karşılaşacak.(Kocaeli/18.00)7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftası Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.(İstanbul/13.00/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Araştırma/Makale ve Hizmet Ödülleri Yönetmeliği
06 Kasım 2020 02:33		 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Kasım 2020 02:32
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
06 Kasım 2020 02:30		 Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
06 Kasım 2020 02:28
Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'tan İslamofobi değerlendirmesi
06 Kasım 2020 00:45		 Bakan Pakdemirli: Hasat zamanı ithalat yaptırmam
05 Kasım 2020 23:10
Karayolları'ndan Fatih Altaylı'ya 'görüntülü' yanıt
05 Kasım 2020 23:02		 Gaziantep Valisi: Vaka sayımız katlanarak artıyor
05 Kasım 2020 22:40
Büyükelçilikten Iraklılara 'FETÖ okulları' uyarısı
05 Kasım 2020 20:55		 Bakan Koca'dan Bakan Soylu'ya 'geçmiş olsun' mesajı
05 Kasım 2020 20:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Halen görevde 26 öğretmen terörden gözaltına alındı10:42 - Gram altın 527 lira seviyelerinde10:41 - Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı10:38 - Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - Trump'tan 'seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz' mesajı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek
10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diego armando maradona 3
demba ba 2
zati sungur 1
Her nerede olursan ol 1
gazel 1
kütahya 1
kitabı satırların altını çizerek okumak 1
keremcem 1
komik wi fi isimleri 4
vade 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam