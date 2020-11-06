Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
|06 Kasım 2020 02:30
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YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-2'de yer alan listeye eklenen 1.7 nci madde için 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin EK-2'sinin "1.Enerji Endüstrisi" başlıklı kısmına 1.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"1.7 Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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