Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
|06 Kasım 2020 02:32
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YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 8 - (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-5'e eklenen "EE) YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri" başlıklı kısımda yer alan hükümler 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin EK-5'ine aşağıdaki kısım eklenmiştir.
"EE) YİRMİSEKİZİNCİ GRUP TESİSLER: Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri
(1) Jeotermal enerji santrallerinde aşağıda verilen değerlerden fazla H2S emisyonu salınamaz. Bu konuda Ek-1'de yer alan Tablo 1.2.1'deki sınır değer uygulanmaz.
|
Kapasitesi
|
H2S emisyonu miktarı
|
20 MWe'den daha az
|
6 kg/saat
|
20 MWe'den 50 MWe'e kadar
|
10 kg/saat
|
50 MWe ve daha fazla
|
15 kg/saat
(2) Jeotermal enerji santrallerinde bu Yönetmelikte yer alan baca yüksekliği, baca gazı hızı ve dikey çıkış şartına ilişkin hükümler aranmaz."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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