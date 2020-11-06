1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karabağ'da 2 bin 600 km2 artık özgür

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki 2 bin 618 kilometrekareyi özgürleştirdi. Karabağ'a başlatılan operasyonlarda 40 gün geride kalırken, 4 şehir 199 köy işgalden kurtarıldı. Azerbaycanlı emekli Albay Şair Ramaldanov, "Hedef Dağlık Karabağ ya da işgal altındaki 7 reyon değil, Karabağ'ın bütünüdür. Azerbaycan ordusu son düşman kovuluncaya kadar durmayacak" dedi.
 06 Kasım 2020 06:40
+Aa- Yazdır
Karabağ'da 2 bin 600 km2 artık özgür

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgali sonlandırmak için başlattığı 'Vatanseverlik Savaşı'nda 40 gün geride kaldı. Karabağ'ın can damarı olan Şuşa'nın kapısı konumundaki Daşaltı bölgesi ele geçirildi. Şuşa adım adım kuşatılırken, Azerbaycan ordusunun Hankendi yönündeki ilerleyişi Ermenilerde paniğe sebep oldu. Çatışmalardan önce 56 bin olan şehir nüfusu 16 bine kadar düştü. Bölgeden kaçanların rotası Ermenistan oldu. Ermenistan-Karabağ arasındaki lojistik hat konumundaki Laçin koridoru yönünde ilerleyiş sürüyor. Azerbaycan askerlerinin Laçin boğazına 10-12 km uzakta olduğu, Laçin'e giden bazı yolların Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiği öğrenildi.

4 ŞEHİR, 199 KÖY KURTARILDI

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı karşı saldırılarda bugüne kadar 4 şehir, 3 yerleşim yeri ve 199 köy işgalden kurtarıldı. Şimdiye kadar Cebrail şehri ve bölgenin 77 köyü, Fuzuli şehri ve bölgenin 30 köyü, Zengilan şehir merkezi, 2 kasabası, 46 köyü, Hadrut kasabası ve Hocavend bölgesinin 20 köyü, Tatar ilçesine bağlı 3 köy, Gubadlı şehri ve bölgenin 23 köyü ile Ağdara ve Murovdag yönündeki stratejik yükseklikler Ermeni ordusundan temizlendi. Temizlenen son bölgelerle birlikte Karabağ'da Ermeni işgali altındaki 12 bin 88 kilometrekarenin 2 bin 618 kilometrekaresi Azerbaycan tarafından ele geçirildi. Bu, işgal edilen bölgelerin toplam % 22'sini, Azerbaycan ülke topraklarının ise yüzde 3'ünü oluşturuyor.

SON DÜŞMAN KOVULUNCAYA KADAR

Gelişmeler hakkında Yeni Şafak'a konuşan Azerbaycanlı emekli Albay Şair Ramaldanov, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki toprakların her karışını özgürleştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Şuşa ve Laçin'in stratejik önemini anlatan Ramaldonov, "Şuşa Karabağ'ın kalbidir. Laçin koridorunun tutulmasıyla da Ermenilerin lojistik hattı kesilecektir. Azerbaycan ordusu için hedef Dağlık Karabağ ya da işgal altındaki 7 reyon değildir. Karabağ'ın bütünüdür. Azerbaycan ordusu düşman kovuluncaya kadar durmayacaktır" dedi.

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı
06 Kasım 2020 10:38		 Trump'tan 'seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz' mesajı
06 Kasım 2020 10:21
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
06 Kasım 2020 10:04		 Dağlık Karabağ Bekaa Vadisi mi olacak?
06 Kasım 2020 07:20
İhaleye fesat karıştıran FETÖ okuluna 4,5 milyon dolar ceza
05 Kasım 2020 23:45		 Trump'a kötü haber: Michigan ve Georgia'daki başvurusu reddedildi
05 Kasım 2020 23:14
Toby Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor
05 Kasım 2020 22:32		 Trump: Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak!
05 Kasım 2020 18:18
Bu test, koronavirüs ile gribi aynı anda tespit edecek
05 Kasım 2020 15:57		 ABD sokakları oylar sayılırken bir kez daha karıştı
05 Kasım 2020 14:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Halen görevde 26 öğretmen terörden gözaltına alındı10:42 - Gram altın 527 lira seviyelerinde10:41 - Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi yakalandı10:38 - Facebook, Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı10:35 - Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı10:31 - Bakan Selçuk'tan 'asgari ücret' açıklaması
10:29 - İki belediyenin zabıtaları tekme tokat birbirlerine girdi10:26 - Borsa güne yatay başladı10:23 - Bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı10:21 - Trump'tan 'seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz' mesajı10:21 - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri soruşturmasında 4 gözaltı10:18 - Türkiye'nin Otomobili'ne meteorolojik destek
10:13 - Fazla yolcu alan minibüs şoförü: Ben almadım onlar bindi10:04 - AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi10:03 - 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı10:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul09:58 - FETÖ'nün gaybubet hücre evine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
09:56 - PKK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlara adli kolluk yetkisi verildi
AstraZeneca, aşı için hem tarih hem de fiyat verdi
Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?
2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Tacizci jinekolog oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş
Senin desteğin oldukça her ev okul
Jandarmada FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 89 gözaltı
Sağlık çalışanı evsiz kaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaime-i nakdiye-i mutebere 1
kahin 2
Okyanus Klini 1
zati sungur 1
dördüncü murat 3
gshy 1
halide nusret zorlutuna 1
Tayyar 3
bütçe 1
su uyur düşman uyumaz 1
SON İLANLAR
Bolvadin Belediyesi 3 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli 817 personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Tarsus Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 33 sağlık personeli alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam