Meslek liseleri şimdi de makine üretiyor
|06 Kasım 2020 07:05
|+Aa- Yazdır
Kovid-19 sürecinde maske ve dezenfektan gibi ürünlerle adından söz ettiren meslek liseleri kurulan Ar-Ge merkezleri ile inovasyonda da başarılı. Meslek liseleri ürün üretiminden bunları yapan makine üretime geçti. Cerrahi maske makinesi, temassız kızıl ötesi termometre cihazı bunlardan bazıları. Salgın döneminde mesleki ve teknik eğitimin önemi bir kez daha ön plana çıktı. Artan üretim kapasitesiyle mesleki ve teknik eğitim, toplumun bu zor günlerdeki ihtiyaçlarını karşılayan önemli aktörlerden biri haline geldi.
Bugüne kadar, okullarda 6 milyon litre yüzey temizleyicisi, 800 bin litre el dezenfektanı, 30 bin litre kolonya, 60 milyon adet cerrahi maske, 15 bin N95 maske, 1 milyonun üzerinde siperlik, 35 bin tek kullanımlık çatal bıçak üretimi yapıldı. Mesleki teknik eğitimde üretim patlaması yaşanmasının ana nedenlerinden biri üretimden elde edilen gelirden yüzde 15 olan hazine kesintisinin yüzde 1'e indirilmesi oldu. Öte yandan salgın sürecinde altyapısı güçlü meslek liselerinde bu yıl Ar-Ge merkezleri kuruldu.
Bu merkezlerin kurulmasında amaç, bir taraftan üretim kapasitesini artırmayı devam ettirirken diğer taraftan 'inovasyon ve fikri mülkiyet' konusuna odaklanıldı. Kurulan AR-GE merkezlerinde cerrahi maske makinesinden solunum cihazına, UVC hava sterilizasyon cihazından N95 maske makinesine, video laringoskop cihazından izole numune alma ünitesine, temassız kızıl ötesi termometre cihazından yoğun bakım yatağına kadar çok sayıda ürün üretildi ve sağlık kuruluşlarına teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tematik lisede 'teknoloji tabanlı akıllı mobilya' üretilecek
03 Kasım 2020 23:30
|Mezun oldukları okulu yıllar sonra yeniden inşa ediyorlar
03 Kasım 2020 23:23
|Doç. Dr. Özgür Karaoğlu'nun projesine TÜBİTAK'dan destek
03 Kasım 2020 19:09
|Bu okul Anadolu'daki okulların sıra ihtiyacını karşılıyorlar
02 Kasım 2020 20:58
|Edirne'de lise öğrencileri temassız ateş ölçer tasarladı
02 Kasım 2020 10:13
|Öğretmenler koronavirüse yakalandı, eğitime ara verildi
29 Ekim 2020 14:52
|Okulun atölyesinde elektrikli motosiklet yaptı
28 Ekim 2020 22:48
|İlkokul öğrencilerinin çektikleri kliple yaptıkları okul bahçesi isteği karşılık buldu
27 Ekim 2020 12:14
|Üniversiteden 'çatal-kaşık ve düdüklü tencere alımı' açıklaması
23 Ekim 2020 20:29
|Okulun deposundaki patatesleri ekerek 1,5 ton hasat elde etti
23 Ekim 2020 15:39